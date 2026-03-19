La crisis de lesiones en la defensa del Chelsea continúa, ya que Liam Rosenior confirma que Trevoh Chalobah estará fuera por un largo periodo

El defensa de 26 años provocó gran preocupación entre la afición de Stamford Bridge tras ser retirado en camilla durante la derrota de entre semana ante el París Saint-Germain. Los temores de una fractura de larga duración se intensificaron cuando Chalobah compartió una imagen de su pierna fuertemente vendada en las redes sociales poco después del pitido final.

Sin embargo, las pruebas posteriores han ofrecido un pronóstico ligeramente más optimista que los temores iniciales de que se tratara de una lesión que le dejaría fuera el resto de la temporada. Aunque la lesión sigue siendo lo suficientemente grave como para afectar al resto de la temporada del Chelsea, el equipo médico prevé un periodo de recuperación de aproximadamente seis semanas.