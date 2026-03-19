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La crisis de lesiones en la defensa del Chelsea continúa, ya que Liam Rosenior confirma que Trevoh Chalobah estará fuera por un largo periodo
Un duro golpe para la defensa
El defensa de 26 años provocó gran preocupación entre la afición de Stamford Bridge tras ser retirado en camilla durante la derrota de entre semana ante el París Saint-Germain. Los temores de una fractura de larga duración se intensificaron cuando Chalobah compartió una imagen de su pierna fuertemente vendada en las redes sociales poco después del pitido final.
Sin embargo, las pruebas posteriores han ofrecido un pronóstico ligeramente más optimista que los temores iniciales de que se tratara de una lesión que le dejaría fuera el resto de la temporada. Aunque la lesión sigue siendo lo suficientemente grave como para afectar al resto de la temporada del Chelsea, el equipo médico prevé un periodo de recuperación de aproximadamente seis semanas.
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Rosenior ofrece información actualizada sobre su estado físico
En declaraciones a los medios de comunicación antes del desplazamiento a Merseyside, Rosenior admitió su inquietud inicial tras el partido contra el PSG. Sin embargo, ofreció información actualizada sobre el estado de Chalobah y afirmó que su lesión no era tan grave como se pensaba en un principio.
«No fue hasta después del partido cuando vi la imagen. Entonces te preocupas de verdad por el día siguiente», explicó el entrenador del Chelsea, según cita la BBC. «Obviamente, nunca es bueno que Trevoh esté de baja durante un tiempo, pero, afortunadamente, no es tan grave como temíamos al principio».
Preocupación por el estado del capitán del equipo
Rosenior también se refirió al estado del capitán Reece James. Dijo: «Una lesión en el tendón de la corva nunca es buena noticia, y en el caso de Reece esperamos poder hacerle unas pruebas para determinar la gravedad de la lesión y así saber más, porque sabemos lo importante que es y el gran líder que es dentro del grupo. Notó algo en el tendón de la corva al final del partido contra el Newcastle. Es realmente frustrante y una decepción para nosotros. No sabemos el alcance exacto de la lesión, pero esto lo deja fuera».
- AFP
¿Y ahora qué?
La noticia llega en un momento delicado para el Chelsea, que ha perdido sus tres últimos partidos en todas las competiciones. Una humillante derrota por un marcador global de 8-2 ante el PSG en Europa se sumó a la derrota en la Premier League ante el Newcastle, una racha que ha hecho que los Blues salgan de los cinco primeros puestos y ponga en peligro sus esperanzas de clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada.
Con solo una victoria en sus últimos cinco partidos de la Premier League, la presión sobre Rosenior para frenar esta mala racha va en aumento. La flexibilidad táctica de la plantilla se pondrá a prueba el sábado en Goodison Park, donde los Blues buscarán volver a la senda de la victoria.
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