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¡La crisis de lesiones del Milan se agrava! Alexis Saelemaekers se enfrenta a una larga baja por el temor a una operación de tobillo tras el golpe en la rodilla de Pervis Estupinan
Reaparición de la inestabilidad de tobillo en Saelemaekers
El departamento médico del AC Milan afronta un periodo de mucha actividad tras conocerse que Saelemaekers ha sufrido un importante contratiempo en su proceso de recuperación. Después de someterse a una serie de pruebas médicas durante el fin de semana, el club confirmó que el tobillo derecho del extremo belga ha mostrado signos de fallo estructural. Las pruebas revelaron, por desgracia, que la articulación ha «perdido estabilidad en la zona de la operación anterior», lo que ha generado de inmediato preocupación sobre su disponibilidad para lo que resta de temporada.
Este contratiempo resulta especialmente frustrante para el jugador de 27 años, que anteriormente fue operado de una fractura de maléolo medial en septiembre de 2024.
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Posible cirugía y plazo de recuperación
Aunque todavía no se ha tomado una decisión definitiva, el consenso médico sugiere que volver al quirófano es la opción más probable.
Este contratiempo llega en un momento frustrante para Saelemaekers, que ha participado en cinco partidos en todas las competiciones con el Milan esta temporada, con un total de 218 minutos. En ese periodo, el extremo belga logró dar una asistencia, que llegó en su partido de la Serie A contra el Venezia.
Estupiñán agrava los problemas de lesiones del AC Milan
El momento de la noticia sobre Saelemaekers no podía ser peor para el Milan, ya que llega apenas unas horas después de que otra estrella del primer equipo quedara fuera de combate. Pervis Estupinan se ha convertido en la última víctima del temido parón internacional, tras sufrir un importante contratiempo mientras estaba concentrado con la selección de Ecuador. El lateral se vio obligado a abandonar la convocatoria de su país después de quejarse de fuertes molestias en la pierna, que posteriormente fueron diagnosticadas como un problema en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.
Perder a dos piezas clave en defensa y en las bandas en tan poco tiempo supone un importante quebradero de cabeza táctico para el Milan, especialmente cuando ocupa la quinta plaza de la clasificación de la Serie A con 11 puntos, a solo dos del líder, la Roma.
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Un largo camino de vuelta a la estructura del Milan
Saelemaekers solo buscaba volver a hacerse un sitio en la plantilla del Milan tras encadenar dos cesiones consecutivas. Después de llegar originalmente al Rossoneri procedente del Anderlecht en 2020, el extremo belga pasó tiempo cedido tanto en el Bolonia en 2023-24 como en la Roma en 2024-25. Ahora, de vuelta en San Siro, el jugador de 27 años ha firmado 13 goles y 20 asistencias en 185 partidos con el Milan en todas las competiciones.
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