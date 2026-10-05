El departamento médico del AC Milan afronta un periodo de mucha actividad tras conocerse que Saelemaekers ha sufrido un importante contratiempo en su proceso de recuperación. Después de someterse a una serie de pruebas médicas durante el fin de semana, el club confirmó que el tobillo derecho del extremo belga ha mostrado signos de fallo estructural. Las pruebas revelaron, por desgracia, que la articulación ha «perdido estabilidad en la zona de la operación anterior», lo que ha generado de inmediato preocupación sobre su disponibilidad para lo que resta de temporada.

Este contratiempo resulta especialmente frustrante para el jugador de 27 años, que anteriormente fue operado de una fractura de maléolo medial en septiembre de 2024.