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La crisis de lesiones del Manchester United se agrava mientras Patrick Dorgu se retira cojeando durante el choque de Dinamarca con Gales en la Nations League
Desilusión internacional para Dorgu
El difícil inicio de temporada del Manchester United se ha visto agravado por nuevas preocupaciones por lesión en torno a Dorgu. El joven talento fue titular en la banda derecha en el partido en el que Dinamarca recibía a Gales en Copenhague el lunes por la noche, pero su encuentro se vio truncado de forma frustrante cuando cayó al suelo y necesitó asistencia médica apenas 30 minutos después del inicio.
El cuerpo médico danés señaló rápidamente que el jugador no podía continuar, lo que obligó a una sustitución temprana. Se vio a Dorgu bajar cojeando directamente por el túnel hacia el vestuario, con el atacante del Reims Mohamed Daramy entrando en su lugar. Aunque la naturaleza exacta y la gravedad de la lesión todavía no se han confirmado oficialmente, se espera que el seleccionador de Dinamarca, Brian Riemer, ofrezca una actualización a los medios una vez suene el pitido final.
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El creciente quebradero de cabeza de Carrick con la alineación
El momento de la lesión de Dorgu difícilmente podría ser peor para Carrick, que ya lidia con una plantilla mermada en Old Trafford. El Manchester United ha quedado muy castigado por los problemas físicos durante este parón internacional, con Marcus Rashford y Kobbie Mainoo retirándose ambos de la convocatoria de Inglaterra para centrarse en sus respectivas recuperaciones.
La lista de ausencias no termina ahí, ya que el capitán del club, Bruno Fernandes, también sufrió un golpe mientras representaba a Portugal la semana pasada. Carrick también está gestionando el estado físico de Amad Diallo y Matthijs de Ligt, que fueron descartados de sus respectivas selecciones para trabajar en problemas físicos preexistentes de vuelta en Carrington.
Aumenta la presión en Old Trafford
El United se encuentra en una posición delicada mientras busca escalar en la clasificación tras un inicio lento de la nueva temporada. El equipo de Carrick ocupa actualmente la 12.ª plaza, tras haber sumado solo cinco puntos en sus primeros cinco partidos.
Dorgu ha disputado seis partidos en todas las competiciones con el Manchester United esta temporada y ha dado dos asistencias hasta ahora.
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Calendario apretado a la vista
El próximo calendario no da tregua al Manchester United, con una serie de partidos de máxima exigencia que podrían definir el rumbo de su temporada. El United se medirá en rápida sucesión a Tottenham, Atlético de Madrid y Leeds United, una racha de encuentros que exige una plantilla en plenas condiciones físicas.
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