La crisis de Brasil lleva veinte años y Ancelotti también tiene culpas: ¿es él el hombre adecuado para reconstruir la Seleção?

Aunque no sorprende del todo, el fracaso refleja la peor crisis de la historia de uno de los movimientos futbolísticos más prestigiosos y ganadores del mundo. Brasil, eliminado por primera vez en octavos de un Mundial en 36 años —tras las decepciones de 1934 y 1966, y la última en Italia '90 ante la Argentina de Maradona y Caniggia— a manos de una espectacular Noruega, está en el año cero.

Así lo reconocieron los propios protagonistas: los líderes en declive Marquinhos y Casemiro —este último entre lágrimas— cedieron el testigo a la nueva generación, mientras el seleccionador Carlo Ancelotti habló más de un nuevo comienzo que del fin de un ciclo, y ya planea el Mundial del centenario, el de 2030.





ANCELOTTI: «DERROTA INMERECIDA, ESTO DEBE SER EL COMIENZO DE UN NUEVO CICLO»



