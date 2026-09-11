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FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILANAFP
Loai Mohamed

Traducido por

La cosecha de la jornada de campeones: cifras históricas para Mbappé, Yamal y Haaland, y una gesta poco común para el Bayern

FEATURES
Real Madrid vs Inter Milán
Real Madrid
Inter Milán
Liga de Campeones
Barcelona vs Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Bayern Múnich vs Bodoe/Glimt
Bayern Múnich
Bodoe/Glimt
Paris Saint-Germain vs Slovan
Paris Saint-Germain
Slovan
FC Oporto vs Manchester City
FC Oporto
Manchester City
Liverpool vs Atlético Madrid
Liverpool
Atlético Madrid
K. Mbappe
L. Yamal
E. Haaland
F. Torres
M. Llorente
España
Italia
Países Bajos
Alemania
Noruega
Francia
Eslovaquia
Portugal
Inglaterra

Principales estadísticas de la jornada inaugural de la Champions League: entre el brillo de Torres y la especialidad de Llorente

La primera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la temporada 2026-2027 tuvo un arranque potente, después de que los partidos estuvieran repletos de goles, resultados abultados y récords, encabezados por el brillo de Lamine Yamal, Erling Haaland, Michael Olise y Harry Kane.

El Paris Saint-Germain logró la mayor victoria de la jornada al arrollar al Slovan Bratislava por 6-1, mientras que el Bayern Múnich, el Barcelona y el Manchester United comenzaron su andadura con grandes triunfos. Además, el Arsenal venció al Nápoles por 1-0, y el Liverpool al Atlético de Madrid por 2-1.

El Real Madrid ganó con dificultad al Inter de Milán por 2-1, mientras que el Manchester City regresó con una victoria por 2-0 del estadio del Oporto.

A continuación repasamos los principales números y estadísticas de la primera jornada, según la cadena ESPN.

  • Mbappé iguala a Raúl

    Kylian Mbappé igualó el registro de Raúl de 71 goles, situándose en la quinta posición de la lista de máximos goleadores en la historia de la Liga de Campeones de Europa, por detrás de Cristiano Ronaldo con 140 goles, Lionel Messi con 129, Robert Lewandowski con 109 y Karim Benzema con 90.

    Vinicius Junior registró 9 recuperaciones de balón ante el Inter de Milán, su cifra más alta en un solo partido de la Liga de Campeones. Además, es la cifra más alta para un jugador del Real Madrid en la línea ofensiva durante un partido como local en el torneo desde Gonzalo Higuaín, quien logró 12 recuperaciones ante la Juventus en diciembre de 2008.

    Por su parte, Thibaut Courtois se convirtió en el jugador número 56 en alcanzar las 100 participaciones en la Liga de Campeones de Europa.

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  • La paradoja de Mbappé y su hermano

    Ethan Mbappé recibió la primera tarjeta roja de su carrera en todas las competiciones durante la derrota del Lille ante el Real Betis, en apenas su tercera aparición en la Liga de Campeones. Por el contrario, su hermano Kylian Mbappé no ha recibido ninguna tarjeta roja en 99 partidos en el torneo.

  • El Bayern hace historia

    El Bayern de Múnich se ha convertido en el segundo equipo en la historia de la Liga de Campeones de Europa en superar la barrera de los 900 goles, por detrás del Real Madrid, que ha marcado 1.139 goles. El Barcelona ocupa el tercer lugar con 767 goles, y el Manchester United el cuarto con 549 goles.

    Michael Olise participó en 34 goles durante el año 2026 en todas las competiciones, con un registro de 17 goles y 17 asistencias. Entre los jugadores de las cinco grandes ligas europeas, solo le supera su compañero Harry Kane, que participó en 39 goles, con 34 goles y 5 asistencias.

    El astro francés disputó el cuarto partido de su carrera en la Liga de Campeones de Europa en el que participa en 3 goles o más, igualando la cifra de Raphinha como el jugador que más veces ha logrado esta hazaña desde su debut en el torneo en septiembre de 2024.

    En cuanto a Harry Kane, ha marcado en 8 partidos consecutivos en la Liga de Campeones de Europa, con un total de 10 goles. Necesita marcar en un partido más para igualar la racha más larga de un jugador del Bayern de Múnich, en poder de Robert Lewandowski, que anotó en 9 partidos consecutivos en dos ocasiones entre los años 2019 y 2021. La racha más larga en la historia del torneo pertenece a Cristiano Ronaldo, que marcó en 11 partidos consecutivos entre 2017 y 2018.

    Kane también encabeza la lista de los jugadores con más participaciones en goles en la Liga de Campeones durante las tres últimas temporadas, desde la temporada 2024-2025, con 31 participaciones, con un registro de 26 goles y 5 asistencias, superando por 3 participaciones a sus rivales más cercanos, Ousmane Dembélé y Raphinha, cada uno con 28 participaciones.

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  • FC Porto v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Haaland iguala a Agüero

    Erling Haaland ha marcado 59 goles en 59 partidos en la Liga de Campeones de Europa, convirtiéndose en el jugador con mayor promedio goleador en la historia del torneo, con un gol en cada partido, entre los futbolistas que han disputado al menos 20 encuentros.

    Haaland igualó el récord de Sergio Agüero, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del Manchester City en la Liga de Campeones de Europa con 36 goles con el club.

  • Yamal rompe los récords

    El Barcelona ha marcado 22 goles en sus primeros 5 partidos de esta temporada, lo que supone el cuarto mejor arranque goleador en la historia del club y su mejor inicio desde la temporada 1950-1951.

    Lamine Yamal pulverizó el récord de Lionel Messi y se convirtió en el jugador más joven en la historia del Barcelona en alcanzar las 100 contribuciones goleadoras, con 19 años y 58 días, frente a los 22 años que tenía Messi cuando llegó a esa cifra. Yamal cuenta actualmente con 101 contribuciones con el club, repartidas en 54 goles y 47 asistencias.

    Yamal elevó su cuenta a 12 goles en la Liga de Campeones, con lo que queda a solo un gol de igualar el registro de Kylian Mbappé, de 13 goles, como el jugador adolescente más goleador en la historia del torneo. Sin embargo, ya logró superar el registro de Mbappé en cuanto a contribuciones, tras alcanzar las 23 contribuciones goleadoras, frente a las 20 del jugador francés.

    Raphinha se convirtió en el primer jugador del Barcelona en el siglo XXI en marcar en los primeros 5 partidos del equipo en una misma temporada.

  • Números de Manchester

    Bruno Fernandes ha marcado 23 goles y ha dado 21 asistencias en las competiciones europeas desde su debut con el Manchester United en 2020, y ningún otro centrocampista lo supera en el total combinado de goles y asistencias durante este periodo.

    El Sabah se convirtió en el primer equipo en la historia de la Liga de Campeones de Europa en comenzar un partido con un once titular compuesto por 11 jugadores de 11 nacionalidades diferentes, y ello en su primera aparición en el torneo.

    Matheus Cunha se convirtió en el cuarto jugador brasileño en marcar para el Manchester United en la Liga de Campeones de Europa, después de Anderson, Alex Telles y Casemiro. Además, su primer gol en el torneo fue el gol número 241 anotado por un jugador brasileño diferente en la historia de la Liga de Campeones, y solo Francia supera a Brasil con 242 goleadores.

    Asimismo, Patrick Dorgu se convirtió en el jugador más joven en dar una asistencia en su debut en la Liga de Campeones de Europa con el Manchester United desde Wayne Rooney, que lo logró con 18 años en septiembre de 2004.

  • Arsenal sin balón parado

     El Arsenal ha marcado 10 goles en sus primeros 5 partidos de esta temporada, y ninguno de ellos ha llegado desde una jugada a balón parado, un dato llamativo después de haber dependido en gran medida de las jugadas a balón parado en sus goles la temporada pasada.

    David Raya mantuvo su portería a cero en el 54% de los partidos que ha disputado como titular en la Liga de Campeones de Europa, con 20 partidos de 37, la cifra más alta para cualquier portero en la historia del torneo, entre quienes han jugado como titulares al menos 25 partidos.

    El Arsenal disparó 26 veces frente al Nápoles, y su promedio de goles esperados alcanzó los 4,05, el mayor número de disparos y el mayor promedio de goles esperados del equipo en un partido de la Liga de Campeones de Europa desde la temporada 2010-2011.

    Asimismo, Martin Ødegaard ha marcado en 4 de los 5 partidos en todas las competiciones esta temporada, después de haber marcado un solo gol en 36 participaciones con el club la temporada pasada.

  • Números del Liverpool

    Por su parte, Andoni Iraola logró la primera victoria de su carrera ante Diego Simeone en todas las competiciones, después de que sus enfrentamientos anteriores contra él hubieran terminado con 3 derrotas y un empate.

    Marcos Llorente marcó 5 goles en 5 partidos ante el Liverpool, la misma cantidad de goles que anotó en 54 partidos frente a todos sus demás rivales en la Liga de Campeones de Europa.

  • FBL-EUR-C1-PSG-BRATISLAVAAFP

    Brilla París

    El Paris Saint-Germain mantuvo su registro invicto en los últimos 11 partidos de la Liga de Campeones de Europa, quedando a solo dos encuentros de igualar la racha más larga en la historia del club, que se extendió entre octubre de 2012 y noviembre de 2013.

    Ferran Torres se convirtió en el noveno jugador español en marcar un triplete en la Liga de Campeones de Europa, y también en el primer jugador español en anotar 3 goles o más en un partido del torneo con un equipo ajeno a la Liga española desde Lucas Pérez con el Arsenal ante el Basilea en diciembre de 2016.

    Torres elevó su cuenta a 21 goles en la Liga de Campeones de Europa, superando a Luis Enrique (19 goles), Fernando Torres (20 goles) y Cesc Fàbregas (20 goles), convirtiéndose en el quinto máximo goleador español en la historia de la Liga de Campeones/Copa de Europa. Raúl encabeza la lista con 71 goles.

    Ousmane Dembélé alcanzó los 30 goles en la Liga de Campeones de Europa, superando a David Trezeguet, para convertirse en el quinto máximo goleador francés en la historia del torneo, por detrás de Karim Benzema con 90 goles, Kylian Mbappé con 71, Thierry Henry con 50 y Antoine Griezmann con 44.

  • Regreso de Roma

    Bryan Cristante marcó su primer gol en la Liga de Campeones de Europa en su partido número 14 en la competición con la Roma, el Benfica y el Milan. Su tanto fue además el primer gol de la Roma en la Liga de Campeones desde el gol de Daniele De Rossi ante el Oporto en la vuelta de los octavos de final de la temporada 2018-2019, es decir, 2745 días después.

  • Los números de Como

     El Como se convirtió en el segundo equipo de la Serie A en marcar 4 goles o más en su debut en la Copa de Europa/Liga de Campeones, después de la Sampdoria, que venció 5-0 al Rosenborg en septiembre de 1991. Además, se convirtió en el duodécimo equipo de la Serie A en marcar en la Liga de Campeones, de los 16 equipos italianos que han participado en el torneo.

    Nico Paz, con 22 años y dos días, se convirtió en el jugador argentino más joven en dar dos o más asistencias en un mismo partido de la Liga de Campeones desde Lionel Messi en octubre de 2008 ante el Basilea, cuando tenía 21 años y 120 días.

  • Brilla Pepe

    Ricardo Pepi, delantero del PSV Eindhoven, ha contribuido en 9 goles en la Liga de Campeones, con 6 goles y 3 asistencias. Posee el mejor promedio de minutos por gol o asistencia en la historia del torneo entre los jugadores que han disputado al menos 250 minutos, con una contribución cada 49 minutos.

  • El triplete de Demirovic

    Ermedin Demirović anotó el quinto triplete más rápido en la historia de la Liga de Campeones de Europa, tras marcar sus goles en 31 minutos y 21 segundos. También se convirtió en el segundo jugador de Bosnia y Herzegovina en firmar un triplete en un partido de la competición después de Edin Džeko, quien anotó tres goles ante el Viktoria Plzen en 2018, y en el primer jugador en la historia del Stuttgart en marcar un triplete en la Liga de Campeones.

  • Suzuki hace historia

    Zion Suzuki se convirtió en el primer portero japonés en disputar la Liga de Campeones de Europa, después de haber sido también el primer guardameta japonés en aparecer en la Premier League inglesa durante la presente temporada.

  • McGinn encabeza

    John McGinn elevó su cuenta a 12 goles con el Aston Villa en las competiciones europeas, superando a Ollie Watkins y convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club en los grandes torneos europeos.