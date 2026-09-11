La primera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la temporada 2026-2027 tuvo un arranque potente, después de que los partidos estuvieran repletos de goles, resultados abultados y récords, encabezados por el brillo de Lamine Yamal, Erling Haaland, Michael Olise y Harry Kane.
El Paris Saint-Germain logró la mayor victoria de la jornada al arrollar al Slovan Bratislava por 6-1, mientras que el Bayern Múnich, el Barcelona y el Manchester United comenzaron su andadura con grandes triunfos. Además, el Arsenal venció al Nápoles por 1-0, y el Liverpool al Atlético de Madrid por 2-1.
El Real Madrid ganó con dificultad al Inter de Milán por 2-1, mientras que el Manchester City regresó con una victoria por 2-0 del estadio del Oporto.
A continuación repasamos los principales números y estadísticas de la primera jornada, según la cadena ESPN.