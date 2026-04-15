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EkitikeGetty Images
Jonas Rütten

Traducido por

«La cosa pinta muy mal»: el delantero del Liverpool Hugo Ekitike sufre una grave lesión contra el PSG. ¿Se perderá el Mundial?

Liga de Campeones
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Liverpool
Paris Saint-Germain
H. Ekitike

Hugo Ekitike sufrió una grave lesión en el partido de vuelta de cuartos de final entre el Liverpool FC y el París Saint-Germain.

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El fichaje estrella de los Reds, que llegó de Fráncfort a Anfield por 95 millones, se lesionó en la primera parte sin intervención rival y tuvo que ser retirado en camilla tras una larga asistencia médica. Todo apunta a una rotura del tendón de Aquiles.

«Creo que es una lesión muy grave», declaró su compañero Ibrahima Konate tras el partido. «No quiero hablar demasiado del tema, con todo lo que está pasando ahora en verano, también por el Mundial. Pero es muy, muy duro para él en este momento. ¡Rezo por él!».

  • El entrenador del LFC, Arne Slot, reconoció: «La situación parece grave, pero aún no sé en qué medida». El miércoles se someterá a más pruebas.

    «Ya hemos perdido a varios jugadores esta temporada», recordó Slot, y para Ekitike es «especialmente duro» en este momento clave.

    En el 28’, Ekitike intentó controlar un pase en profundidad de Szoboszlai, tropezó y cayó. Inmediatamente se agarró el talón y negó con la cabeza mientras recibía atención médica. 

    Mientras recibía atención médica, jugadores rivales como Achraf Hakimi y Willian Pacho le tomaron las manos para consolarlo.

    Con Ekitike probablemente de baja por mucho tiempo y fuera del Mundial con Francia, Mohamed Salah entró al campo a la media hora. 

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  • ¿Será Salah el revulsivo decisivo en el último partido de la Liga de Campeones de su carrera?

    Podría haber sido el último partido de Liga de Campeones de Salah, pues los Reds no remontaron el 0-2 de la ida y perdieron 0-2 en Anfield. Los dos goles del París los marcó el mejor jugador del mundo, Ousmane Dembélé (73’ y 90’+1).

    Su etapa en el Liverpool acabará este curso, pues ambas partes anunciaron que no renovarán el contrato. Tras la temporada y el Mundial, podría fichar por un equipo saudí.

    Antes de Navidad tuvo un enfrentamiento con el club, especialmente con el entrenador Arne Slot, tras quejarse públicamente de su papel de suplente y criticar al club y al técnico; como consecuencia, se le marginó de un partido.

    Mientras Ekitike acumula 23 goles en 44 partidos en su temporada de debut, Salah está lejos de su nivel del curso pasado, cuando el Liverpool sorprendió proclamándose campeón. Actualmente suma once goles y nueve asistencias en todas las competiciones.

    Contra el PSG, el jugador de 33 años buscó demostrar su valía: dio cuatro pases de gol (xAssist 0,52) y remató una vez (0,12 xG). La acción más polémica llegó en el 64’, cuando Mac Allister forzó un penalti que el VAR anuló. 

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