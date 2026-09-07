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«¡La cosa más molesta del mundo!» - Paul Scholes acusa a Declan Rice de provocar el enfrentamiento con Morgan Rogers en la victoria del Arsenal sobre el Chelsea
Scholes critica a Rice por una falta cínica
La tensión en el Emirates Stadium llegó a un punto de ruptura durante los últimos minutos de un vibrante derbi londinense. Con el Chelsea buscando el empate, Rogers intentó irrumpir hacia delante para apoyar a Cole Palmer, que lideraba un peligroso contraataque.
Sin embargo, Rice frenó el impulso con una zancadilla deliberada que hizo caer al césped al fichaje estival de los Blues. El incidente dejó a Rogers fuera de sí y desembocó en un cara a cara en el que se vio al jugador del Chelsea agitando el dedo ante la estrella del Arsenal.
Analizando el incidente en el pódcast The Good, The Bad & The Football, Scholes no se mordió la lengua en su valoración de las tácticas de Rice. "¿Crees que hay algo entre Rogers y Rice? ¿Crees que podría haber habido algo durante el verano? Lo que Rice le hizo fue lo más irritante del mundo. Cuando la gente te hace una zancadilla mientras corres. Derribó a Morgan Rogers, y con razón", le dijo Scholes a su excompañero Nicky Butt.
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La intrahistoria del verano
Scholes dejó entrever que la fricción entre ambos podría deberse a su etapa juntos en la selección de Inglaterra. Ambos jugadores formaron parte del combinado inglés que logró un tercer puesto en el Mundial ese mismo verano. Curiosamente, Rogers había sido vinculado con insistencia con un fichaje por el campeón de la Premier League antes de que el Chelsea acabara arrebatando la operación para llevar al exatacante del Aston Villa a Stamford Bridge.
A pesar de ese momento de tensión, se reconoció a Rice haber mantenido la cabeza fría durante gran parte del partido. Se vio al centrocampista del Arsenal asumir un papel de liderazgo durante un periodo caótico en la primera parte, cuando el técnico del Chelsea Xabi Alonso explotó contra el cuarto árbitro por una falta que consideró señalable. Rice fue visto señalándose la cabeza y gritando «calma» a sus compañeros para asegurarse de que el Arsenal no perdiera la disciplina bajo presión.
Una tarde difícil para Rogers
Para Rogers, el partido fue una montaña rusa de emociones. El jugador de 24 años había disfrutado del arranque perfecto, al marcar el primer gol a los 77 segundos con una definición impecable. Sin embargo, a medida que avanzó el encuentro, se vio cada vez más aislado por una sólida línea defensiva del Arsenal.
Pasó gran parte de la tarde inmerso en una batalla física con su excompañero en el Villa Ezri Konsa, que estaba disputando su debut en casa con el club del norte de Londres. La familiaridad entre ambos hizo poco por rebajar la intensidad de su duelo individual sobre el césped del Emirates.
Konsa estaba especialmente satisfecho con cómo controló la amenaza de su amigo íntimo durante los 90 minutos. "Me encantan los duelos. Como defensa, creo que son cosas que hay que disfrutar. Personalmente, me encantan los retos. Me encanta entrar en duelos. Hoy tuve unos cuantos y me alegra haber salido vencedor. Rogers es un buen amigo mío, pero en el campo es una historia diferente. Vi la oportunidad de entrar e ir al tackle y salió bien", dijo konsa.
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El Arsenal mantiene el ritmo en lo más alto
La victoria por 2-1 supone toda una declaración de intenciones para el Arsenal, que suma ya tres triunfos consecutivos para arrancar la nueva campaña. Después del tempranero gol de Rogers, Kai Havertz empató en el minuto 25 antes de que el capitán Martin Odegaard culminara la remontada al inicio de la segunda parte. El resultado sitúa al Arsenal con los mismos nueve puntos que el Manchester City en lo más alto de la clasificación de la Premier League.
Para el Chelsea y Xabi Alonso, la derrota les deja con seis puntos y pone de relieve las fragilidades defensivas que siguen lastrando a la plantilla. El Chelsea encadena ya 18 partidos consecutivos de liga sin dejar la portería a cero, una estadística que sin duda preocupará a la cúpula de Stamford Bridge.
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