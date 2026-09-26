Por otro lado, Rui Pedro rechazó considerar que ganar el título de la Liga de Campeones de la Élite de Asia sea el mayor logro de su carrera profesional, o incluso con el Al Ahli, y explicó: "El logro más destacado de mi carrera fue ganar la liga con el Benfica, y la capacidad de cosechar títulos y contribuir a elevar al club a una posición más acorde con su historia y su estatus".

Y añadió: "Cinco años consecutivos en la Liga de Campeones de Europa, siempre logrando buenos resultados, la participación en la Copa Mundial de Clubes y cuatro títulos oficiales; además, merecíamos conseguir algunos títulos adicionales, pero estoy muy orgulloso de lo que se logró en el Benfica, y de representar a ese club que, por encima de todo, es también el club de mi corazón".

Y prosiguió: "Sin duda, ganar la Liga de Campeones de Asia es un logro importante, pero hay cosas que se consiguieron en el Al Ahli a las que hoy la gente no les da la misma importancia, aunque con el paso del tiempo se darán cuenta de la magnitud de lo que se logró".

Y aclaró: "El Al Ahli estaba en segunda división hace tres o cuatro años, y luego pasó a ser uno de los clubes adquiridos por el Fondo de Inversiones Públicas, pero durante los dos primeros años del proyecto del Fondo perdió 37 puntos y luego 35 puntos en la liga respectivamente, y siempre estuvo lejos de competir por el título".

Y continuó: "En el año en que llegué, en octubre, y tras disputar 6 o 7 jornadas, el Al Ahli ya estaba a 8 puntos del Al Nassr, y terminó la temporada a solo 5 puntos de él".

Y agregó: "Desde que empezamos a trabajar con nuevas reglas y con un mayor grado de rigor y disciplina, ningún equipo sumó más puntos que el Al Ahli en la liga, durante el periodo desde octubre hasta el final de la temporada".

Y completó: "Eso ocurrió en un club que no ganaba la liga ni la copa desde hacía más de 10 años; estuvimos en la pelea hasta el final en todas las competiciones locales, y al final ganamos la Liga de Campeones de Asia. Fue una temporada excepcional en todos los sentidos".

Y aclaró: "Batimos el récord de goles marcados, batimos el récord de puntos, fuimos la mejor defensa de la liga, Ivan Toney fue el máximo goleador de la temporada y enviamos a 10 jugadores al Mundial".

Y se explayó: "Es un trabajo del que me siento muy orgulloso, y con el paso del tiempo se aclarará la verdadera imagen de la magnitud de lo que se logró durante ese periodo, dentro y fuera del campo".

Y prosiguió: "Creo que elevar el promedio de victorias de un club del 61% al 76% sin fichar jugadores ni cambiar de entrenador representa una prueba muy contundente de lo que se puede conseguir únicamente a través de la profesionalidad y la disciplina, la aplicación de reglas claras y un apoyo muy fuerte de la dirección deportiva al trabajo del entrenador; detalles cotidianos que son los que consiguen las victorias y los títulos".

Y añadió: "Además, elevar el valor total de la plantilla del equipo en un 17% en un solo periodo de fichajes representa también un paso muy firme hacia la consolidación de un proyecto que se quiere que sea sostenible".

Y prosiguió: "Revivir una academia que estaba agonizando, y que hoy ofrece resultados excelentes, incluida la lucha por el título de la Liga Joy de la Élite Sub-21".

Y continuó: "Elevar todo el departamento médico a otros niveles de rigor y exigencia, crear desde cero los departamentos de scouting, datos y análisis, reestructurar por completo la infraestructura y el edificio de rendimiento, que funcionaba a menos del 50% de su capacidad, y aplicar reglas estrictas en las negociaciones y transparencia en el mercado de fichajes".

Y concluyó: "Quizá ganar la Liga de Campeones de Asia sea la cara más visible del éxito, pero en lo que respecta a la sostenibilidad del club y a su permanencia a largo plazo, hemos conseguido otros logros más importantes e impresionantes".