La Copa Mundial de la FIFA 2026 bate récords de asistencia y audiencia televisiva gracias al interés histórico suscitado por la selección de Estados Unidos, México y Canadá

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 sigue despertando un interés sin precedentes. Hasta el 17 de junio, más de 1,5 millones de espectadores habían asistido a los partidos en Norteamérica.

Solo el 16 de junio se batió el récord del torneo, con 281 223 aficionados. El Argentina-Argelia llenó el estadio de Kansas City con 69 045 espectadores, mientras que el Francia-Senegal atrajo a 80 545 en Nueva York/Nueva Jersey. Los encuentros Noruega-Irak y Austria-Jordania también superaron el 98 % de aforo.



