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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traducido por

La Copa de Asia complica a los grandes de la Roshan League: ¿cuál es la historia?

FEATURES
Al Hilal
Al Ittihad
Al Nasr FC
Al Quadisiya
Al Ahli
1ª División
Asian Cup
Arabia Saudí

Desafíos difíciles

La decisión de aplazar la Copa Asiática 2027 no fue un simple ajuste en el calendario del fútbol asiático, sino que trajo consigo consecuencias que podrían situar a los grandes de la Roshn Saudi League ante una prueba diferente durante la próxima etapa, después de que la sobrecarga de partidos fuera uno de los asuntos más destacados que motivaron las quejas de varios clubes, encabezados por el Al Ahli, el Al Hilal, el Al Ittihad, el Al Nassr y el Al Qadsiah.

Tras las reiteradas peticiones de conceder a los jugadores periodos de descanso más amplios, y después de hablarse de la acumulación de enfrentamientos locales y continentales y su impacto en la preparación física, la modificación de la fecha del torneo continental llegó para otorgar a los organismos organizadores un margen adicional para reordenar el calendario, lo que podría reducir parte de las presiones en las que se apoyaron los clubes para justificar el bajón de rendimiento o la abundancia de lesiones.

  • El Al-Ahli, el Al-Hilal, el Al-Ittihad y el Al-Nassr: quejas bajo la lupa

    El Al-Ahli fue uno de los clubes que afrontó desafíos relacionados con la acumulación de partidos, especialmente por su participación en la Roshn Saudi League y en la Liga de Campeones de Asia Élite, además de sufrir ausencias y lesiones recurrentes.

    Asimismo, el Al-Hilal se quejó de la dificultad de compaginar los compromisos locales y continentales, en vista de sus aspiraciones de competir por más de un título.

    En cuanto al Al-Ittihad y el Al-Nassr, también se hizo evidente en ellos la cuestión de la presión del calendario y la multiplicidad de viajes y enfrentamientos, al contar cada uno con una plantilla de estrellas internacionales cuya participación requiere una gestión precisa de las cargas físicas.

    El Al-Qadisiyah no quedó al margen de estos cálculos, después de entrar en la pugna por los primeros puestos, quedando obligado a mantener la estabilidad de sus resultados en medio de la saturación de compromisos.

  • El aplazamiento retira la carta de presión de los partidos

    El aplazamiento de la Copa Asiática 2027 de su fecha anterior, que estaba prevista entre el 7 de enero y el 5 de febrero, al periodo comprendido entre el 23 de diciembre de 2027 y el 21 de enero de 2028, abrió la puerta a reconsiderar la distribución de algunos partidos de la temporada y brindó a las partes implicadas la oportunidad de gestionar los periodos de parón de una manera diferente.

    Por tanto, los clubes que durante mucho tiempo han hablado de la falta de tiempo y de lo breve de los periodos de recuperación se encontrarán ante una nueva realidad, que podría ofrecer un mejor margen para la preparación y la recuperación, si la modificación del calendario se refleja realmente en el programa de las competiciones locales y continentales.

    Sin embargo, eso no significa que la presión de los partidos desaparezca por completo, especialmente con la persistencia de la multiplicidad de torneos y compromisos.

  • Al Hilal v Shabab Al Ahli Dubai - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    No más excusas: los resultados a prueba

    El cambio más importante es que el aplazamiento del torneo podría reducir la capacidad de los clubes de utilizar la congestión del calendario como una explicación recurrente ante cualquier tropiezo, especialmente si consiguen periodos de preparación y descanso más adecuados.

    Y aquí la responsabilidad será mayor para los cuerpos técnicos y las direcciones en la gestión de las plantillas, la rotación de los jugadores y el manejo de las lesiones sin afectar el nivel de la competición.

    En cuanto al Al-Ahli, el Al-Hilal, el Al-Ittihad, el Al-Nassr y el Al-Qadisiyah, la próxima etapa podría convertirse en una verdadera prueba de su capacidad para afrontar la temporada lejos del pretexto de la presión de los partidos, pues la afición espera resultados acordes con el volumen del gasto y las posibilidades disponibles, mientras que las decisiones técnicas y la gestión de los recursos quedarán más expuestas a la evaluación y la rendición de cuentas.

    Y al final, el aplazamiento de la Copa de Asia ya no es solo una noticia que concierne a la selección saudí o al torneo continental, sino un acontecimiento que coloca a los grandes de la Roshn League ante una responsabilidad mayor para demostrar su capacidad de competir, pues después de que la acumulación de partidos fuera un eje de las quejas, la desaparición de esta excusa relativa podría convertirse en el inicio de una nueva etapa de rendición de cuentas por los resultados y el rendimiento.

    Lee también: Golpe mayúsculo: Rúben Neves pone a Inzaghi en un aprieto con el Al-Hilal

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