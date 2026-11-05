La Copa de Asia complica a los grandes de la Roshan League: ¿cuál es la historia?

La decisión de aplazar la Copa Asiática 2027 no fue un simple ajuste en el calendario del fútbol asiático, sino que trajo consigo consecuencias que podrían situar a los grandes de la Roshn Saudi League ante una prueba diferente durante la próxima etapa, después de que la sobrecarga de partidos fuera uno de los asuntos más destacados que motivaron las quejas de varios clubes, encabezados por el Al Ahli, el Al Hilal, el Al Ittihad, el Al Nassr y el Al Qadsiah.

Tras las reiteradas peticiones de conceder a los jugadores periodos de descanso más amplios, y después de hablarse de la acumulación de enfrentamientos locales y continentales y su impacto en la preparación física, la modificación de la fecha del torneo continental llegó para otorgar a los organismos organizadores un margen adicional para reordenar el calendario, lo que podría reducir parte de las presiones en las que se apoyaron los clubes para justificar el bajón de rendimiento o la abundancia de lesiones.