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Julian NagelsmannGetty
Nino Duit

Traducido por

La conversación con Julian Nagelsmann «no fue muy bien»: el veterano internacional se muestra «decepcionado» por no haber sido convocado por la DFB

Matthias Ginter, del SC Freiburg, vuelve a quedarse fuera de la convocatoria de la selección alemana, y, como es lógico, está decepcionado.

«Hablé por teléfono con el seleccionador nacional Julian Nagelsmann el martes», explicó Ginter el jueves por la noche tras clasificarse para los cuartos de final de la Europa League con el SC Friburgo, gracias a una goleada por 5-1 en el partido de vuelta contra el KRC Genk. «La conversación, según se ha sabido hoy, no fue muy buena. No es una decisión injusta, sino deportiva. Aun así, es decepcionante».

  • Ginter formó parte de la plantilla que se proclamó campeona del mundo en 2014 y, hasta la fecha, ha disputado 51 partidos internacionales. El último se remonta a junio de 2023, bajo las órdenes de Hansi Flick, es decir, poco antes de que Nagelsmann asumiera el cargo. «He trabajado con entrenadores muy diversos y no soy ningún novato en lo que respecta a la estructura y el comportamiento defensivo», afirmó Ginter. 

    El jugador de 32 años está cuajando una temporada sólida con el Friburgo y, además, ha aportado notas ofensivas. En 39 partidos oficiales ha marcado tres goles y ha dado cinco asistencias. Contra el Genk, Ginter fue elegido mejor jugador del partido tras sumar dos puntos de puntuación.

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    Julian Nagelsmann: «Aún no es demasiado tarde»

    En su lugar, el seleccionador nacional convocó para la defensa central a Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck y Malick Thiaw. A pesar de no haber sido convocado una vez más, Ginter sigue esperando poder participar en el Mundial: «Todavía hay posibilidades y no se acaba hasta que se acaba. Por lo que he oído, aún no es definitivo». 

    En su rueda de prensa de presentación de la convocatoria del jueves, Nagelsmann también se refirió a la ausencia de Ginter: «Matze Ginter está haciendo una temporada muy buena. No podemos llevar siempre a todos ni dar una oportunidad a cada uno, pero intentamos que muchos tengan la oportunidad de demostrar su valía. El tren aún no ha salido». 

    En la convocatoria actual de Nagelsmann para los dos partidos amistosos contra Suiza (27 de marzo) y Ghana (30 de marzo) no figura ningún jugador del Friburgo. Tampoco está su compañero de equipo Noah Atubolu; en su lugar, el seleccionador nacional ha convocado por primera vez en la portería a Jonas Urbig, del FC Bayern de Múnich.

  • Selección alemana: la convocatoria de la selección nacional alemana

    PosiciónJugadorClub
    PorteroOliver BaumannTSG Hoffenheim
    PorteroAlexander NübelVfB Stuttgart
    PorteroJonas UrbigFC Bayern de Múnich
    DefensaWaldemar AntonBorussia Dortmund
    DefensaNathaniel BrownEintracht de Fráncfort
    DefensaPascal GroßBrighton & Hove Albion
    DefensaJoshua KimmichFC Bayern de Múnich
    DefensivoAleksandar PavlovicFC Bayern de Múnich
    DefensaDavid RaumRB Leipzig
    DefensaAntonio RüdigerReal Madrid
    DefensaNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    DefensaAnton StachLeeds United
    DefensaJonathan TahFC Bayern de Múnich
    DefensivoMalick ThiawNewcastle United
    DefensaJosha VagnomanVfB Stuttgart
    OfensivoLeon GoretzkaFC Bayern de Múnich
    OfensivaSerge GnabryFC Bayern de Múnich
    DelanteroKai HavertzArsenal
    DelanteroLennart KarlFC Bayern de Múnich
    DelanteroJamie LewelingVfB Stuttgart
    DelanteroFelix NmechaBorussia Dortmund
    DelanteroLeroy SanéGalatasaray Estambul
    DelanteroKevin SchadeFC Brentford
    DelanteroDeniz UndavVfB Stuttgart
    DelanteroFlorian WirtzFC Liverpool
    DelanteroNick WoltemadeNewcastle United
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