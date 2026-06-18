The Players Tribune ha publicado la conmovedora carta del delantero del Leipzig y de Costa de Marfil, Yan Diomande, dirigida a su hermana fallecida. Esta es la traducción.
Querida Roxane:
¿Recuerdas cuando alguien me regaló una camiseta falsa del United y yo escribí «Ronaldo 7» en la espalda con un rotulador negro? No sabíamos si éramos ricos o pobres; solo conocíamos la felicidad.
¿Recuerdas las 25 personas que dormían en una sola casa en Abiyán? Mamá quería ver sus telenovelas y todos querían películas. Siempre fingía estar dormido y me levantaba pasada la medianoche para ir al salón. Bajaba el volumen de la tele casi al mínimo y, en la oscuridad, veía fútbol y soñaba.
¿Recuerdas cuando, tras verme jugar, los adultos me llamaban «Roberto Carlos» por la fuerza de mis tiros? Me enfadaba, porque mi ídolo era CR7.
¿Recuerdas cuando me fui a jugar al Inter Foot Sud Comoé, cerca de Ghana, con solo 9 años? Era un niño solo. Te he contado que, con otros chicos, íbamos al pueblo y robábamos patatas porque teníamos hambre. Era como un “atraco a un banco”. Dos niños distraían al dueño y otros 18 salían corriendo con dos patatas. No estaban buenas, pero para nosotros tenían un sabor increíble. Todavía hoy es mi plato favorito: patatas hervidas con un poco de aceite. Me recuerdan aquellos tiempos.
¿Recuerdas mis primeras botas de fútbol de verdad, con las que dormía? De niño jugaba con chanclas blancas de plástico y aún hoy, al volver a casa, sigo usándolas: es nuestra tradición.
¿Recuerdas cuando volvía a casa y tú decías a mis amigos: «¿Por qué habéis dejado de entrenar? Yan no os va a comprar coches. Tenéis que seguir trabajando»? Tenías 10 años y ya eras mi agente.
¿Recuerdas cuando soñábamos con mudarnos a Francia? Imaginábamos ir de compras, tener nuestro propio piso y que yo fuera un futbolista rico con coches y una casa grande, mientras tú no te preocuparías por nada. Tú fuiste la única que creyó que podría ser el próximo Cristiano, cuando todos se reían.
¿Recuerdas cuando me mudé a Estados Unidos a los 15 años para estudiar el instituto y extrañaba tanto casa? Durante meses no entendía nada de lo que decía la gente. Me sentaron junto a un chico francés que traducía todo lo del profesor. Te llamé y dije: «No te lo vas a creer, aquí los niños discuten con los profesores». En nuestra casa ni nos atrevíamos a pestañear ante los mayores.
¿Te acuerdas de cuando no me podía creer que los chicos fumaran después del colegio? Tú siempre decías que parecía que estuviera en una serie de televisión americana».