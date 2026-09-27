La condena no es el final: 4 escenarios que amenazan a la Premier League tras la catástrofe del Manchester City

La revelación del esperado fallo en el caso de las acusaciones financieras dirigidas contra el Manchester City no supuso el final de uno de los casos más largos en la historia de la Premier League, sino que parece haber abierto la puerta a una nueva etapa más compleja y polémica.

Tras años de investigaciones y audiencias, se ha llegado a saber que la comisión independiente que examinó el caso concluyó declarando culpable al Manchester City de cometer la mayoría de las infracciones financieras que se le atribuían. Pero la paradoja es que llegar a este resultado no puso fin al caso, sino que lo trasladó a otro terreno: ¿cuál es la sanción?, ¿cuándo se aplicará? y ¿llegará el caso a un final decisivo?

Tras el transcurso de dos años y 10 días desde el inicio de las audiencias, y 1329 días desde que se formularon las acusaciones contra el club, las miradas ya no se centran únicamente en la realidad del fallo, sino en sus posibles repercusiones sobre el Manchester City y sobre la clasificación de la Premier League, e incluso sobre otros clubes que podrían considerar que se vieron perjudicados por las infracciones objeto del caso.

Lo más llamativo es que la Premier League y el Manchester City no anunciaron oficialmente los detalles del fallo, ya que el sitio web «The Athletic» reveló los detalles del caso, antes de que «BBC Sport» confirmara que el fallo fue enviado durante la semana a los responsables del club, quienes se vieron obligados a firmar un acuerdo de confidencialidad para poder acceder al expediente.

Se suponía que la emisión del fallo de la comisión independiente representaría un momento decisivo en el caso, pero los indicios actuales sugieren que lo ocurrido podría ser tan solo el final de la primera etapa.









El Manchester City todavía tiene la posibilidad de presentar un recurso, en un momento en que la Premier League no se ha pronunciado públicamente sobre los detalles del fallo, mientras que el club se ha limitado a afirmar que «el proceso sigue en marcha», en una clara señal de que no considera cerrado el caso.

Así, la Premier League se encuentra ante una situación de incertidumbre, después de que los clubes y los aficionados tengan que esperar el siguiente paso y conocer la posible sanción, la fecha de su emisión y la forma de su aplicación.

Dada la gravedad de las acusaciones, la sanción de resta de puntos parece una de las posibilidades que se plantean con fuerza, pero eso sigue vinculado a los procedimientos de la sanción y del recurso, sobre todo porque el Manchester City ha mantenido durante todos estos años su postura de rechazo a las acusaciones dirigidas contra él.

El problema no se detiene en la magnitud de la sanción, sino que se extiende al momento de su aplicación, un elemento que podría tener grandes repercusiones sobre toda la competición.