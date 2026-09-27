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Manchester City Trophy ParadeGetty Images Sport
Karim Malim
Traducido por

La condena no es el final: 4 escenarios que amenazan a la Premier League tras la catástrofe del Manchester City

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¿Descuento de puntos, descenso o compensaciones millonarias?

La revelación del esperado fallo en el caso de las acusaciones financieras dirigidas contra el Manchester City no supuso el final de uno de los casos más largos en la historia de la Premier League, sino que parece haber abierto la puerta a una nueva etapa más compleja y polémica.

Tras años de investigaciones y audiencias, se ha llegado a saber que la comisión independiente que examinó el caso concluyó declarando culpable al Manchester City de cometer la mayoría de las infracciones financieras que se le atribuían. Pero la paradoja es que llegar a este resultado no puso fin al caso, sino que lo trasladó a otro terreno: ¿cuál es la sanción?, ¿cuándo se aplicará? y ¿llegará el caso a un final decisivo?

Tras el transcurso de dos años y 10 días desde el inicio de las audiencias, y 1329 días desde que se formularon las acusaciones contra el club, las miradas ya no se centran únicamente en la realidad del fallo, sino en sus posibles repercusiones sobre el Manchester City y sobre la clasificación de la Premier League, e incluso sobre otros clubes que podrían considerar que se vieron perjudicados por las infracciones objeto del caso.

Lo más llamativo es que la Premier League y el Manchester City no anunciaron oficialmente los detalles del fallo, ya que el sitio web «The Athletic» reveló los detalles del caso, antes de que «BBC Sport» confirmara que el fallo fue enviado durante la semana a los responsables del club, quienes se vieron obligados a firmar un acuerdo de confidencialidad para poder acceder al expediente.

Se suponía que la emisión del fallo de la comisión independiente representaría un momento decisivo en el caso, pero los indicios actuales sugieren que lo ocurrido podría ser tan solo el final de la primera etapa.



El Manchester City todavía tiene la posibilidad de presentar un recurso, en un momento en que la Premier League no se ha pronunciado públicamente sobre los detalles del fallo, mientras que el club se ha limitado a afirmar que «el proceso sigue en marcha», en una clara señal de que no considera cerrado el caso.

Así, la Premier League se encuentra ante una situación de incertidumbre, después de que los clubes y los aficionados tengan que esperar el siguiente paso y conocer la posible sanción, la fecha de su emisión y la forma de su aplicación.

Dada la gravedad de las acusaciones, la sanción de resta de puntos parece una de las posibilidades que se plantean con fuerza, pero eso sigue vinculado a los procedimientos de la sanción y del recurso, sobre todo porque el Manchester City ha mantenido durante todos estos años su postura de rechazo a las acusaciones dirigidas contra él.

El problema no se detiene en la magnitud de la sanción, sino que se extiende al momento de su aplicación, un elemento que podría tener grandes repercusiones sobre toda la competición.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-INTERAFP

    El primer escenario: sin sanción esta temporada

    Uno de los escenarios que se barajan consiste en que la sanción no se anuncie durante la presente temporada, una posibilidad que puede parecer extraña, pero que no es descartable dada la naturaleza del caso y su complejidad.

    En teoría, se supone que el proceso para determinar la sanción debería ser más rápido que la fase de probar las infracciones, pero eso no está garantizado. Y dado que el Manchester City niega las acusaciones, el caso necesita una sesión específica para fijar la sanción ante el comité independiente.

    Según lo que recogió "BBC Sport", podrían pasar meses antes de que se celebre la sesión de la sanción, y la decisión final quizá no se emita antes de que concluyan los procedimientos de apelación.

    En esa fase, estaría sobre la mesa un amplio abanico de sanciones, desde multas económicas y la resta de puntos hasta la posibilidad del descenso a una categoría inferior.

    Esta situación difiere del caso del Chelsea que vivió el fútbol inglés anteriormente, después de que el club londinense tomara la iniciativa de reportar sus infracciones y reconocerlas, lo que permitió negociar con la Premier League acerca de la sanción.

    Desde el punto de vista teórico, el Manchester City podría seguir un camino similar reconociendo su responsabilidad y negociando la sanción, una opción que podría resultar más sencilla para la liga, pero este escenario parece lejano ante la insistencia del club en negar las infracciones a lo largo de muchos años.

    ¿Por qué la sanción podría ser dura?

    La sensibilidad del caso radica en el número y la naturaleza de las infracciones atribuidas al Manchester City. El Everton ya fue sancionado con la resta de seis puntos, después de que la sanción original de 10 puntos se redujera tras la apelación, antes de sufrir posteriormente la resta de dos puntos en otro caso relacionado con las reglas de rentabilidad y sostenibilidad, mientras que al Nottingham Forest se le restaron cuatro puntos.

    Pero las infracciones de las que ha sido declarado culpable el Manchester City, según los datos que figuran en el caso, superan esos expedientes en cuanto a número y complejidad, ya que siete cargos están relacionados con las reglas de rentabilidad y sostenibilidad de la Premier League, además de otros cinco cargos vinculados a las competiciones de la UEFA.

    El caso incluye asimismo acusaciones sobre la inflación de los ingresos por patrocinio y pagos a jugadores y entrenadores, además de falta de cooperación con las investigaciones. Esta cantidad de expedientes abre la puerta a una sanción de gran calibre, y quizá a la resta de un número considerable de puntos, algo que podría cambiar la fisonomía de la competición si se aplica durante la presente temporada.

    El propio título de liga podría entrar en el terreno de la polémica

    La crisis no atañe solo al destino del Manchester City, sino que se extiende al significado de los resultados de toda la temporada actual si la sanción se retrasa. Si la temporada termina sin que se aplique la sanción, pese a que se haya emitido un fallo de culpabilidad en la mayoría de las acusaciones, surgirá una pregunta sumamente delicada sobre la integridad de la competición.

    ¿Y qué pasaría si el Manchester City se coronara campeón de la Premier League antes de que se le aplique la sanción? ¿Y qué pasaría si otro equipo terminara la temporada en puesto de descenso, cuando habría asegurado la permanencia si se le hubieran restado los puntos al Manchester City durante la misma temporada?

    Este tipo de escenarios ilustra la magnitud del aprieto al que se enfrenta la liga. Una sanción tardía podría influir en la competición, en las plazas europeas, en la lucha por evitar el descenso e incluso en la identidad del campeón.

    Asimismo, aplicar la sanción con carácter retroactivo a la temporada actual una vez concluida parece algo descartable, lo que convierte el factor tiempo en un elemento esencial del caso.

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  • FBL-ENG-PR-MANCITY-NEWCASTLEAFP

    El segundo escenario: descuento inmediato de puntos y comienza la apelación

    La segunda posibilidad consiste en imponer la sanción durante la temporada actual, con la presentación de un recurso por parte del Manchester City. Según los procedimientos habituales, la sanción de resta de puntos se aplica de manera inmediata tras su emisión, manteniéndose el derecho del club a recurrir.

    Pero este escenario podría desembocar en una nueva crisis si la sanción es lo suficientemente severa como para colocar al Manchester City, en la práctica, en una situación similar al descenso. Asimismo, la anulación de la membresía del club en la Premier League plantea una cuestión aún más compleja: cómo ejecutar una sanción de este tipo a mitad de temporada.

    En cuanto a la multa económica de gran magnitud, sigue siendo una posibilidad vigente, si bien la dimensión de las sanciones aplicadas en otros casos hace que la resta de puntos sea uno de los escenarios más vinculados al debate actual.

    Y queda la pregunta más importante: «¿Cuándo se emitirá la sanción y cuánto tiempo tardará el recurso?». Habitualmente, la Liga solicita medidas urgentes al tribunal independiente que examina los casos disciplinarios, pero las complejidades del expediente del Manchester City hacen difícil prever un trámite rápido y definitivo.

    También podría surgir otra posibilidad, aunque remota, que consistiría en aplazar el efecto de la sanción sobre la clasificación hasta la conclusión del recurso. En caso de que esto ocurriera, los clubes que se consideren perjudicados podrían protestar y exigir la aplicación inmediata de la sanción conforme a lo establecido por los procedimientos habituales.

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    El tercer escenario: resolver la apelación en el menor tiempo posible

    Con el fin de proteger la estabilidad de la competición, la rapidez en resolver la apelación parece revestir una gran importancia, ya que todos los clubes necesitan conocer la situación legal del Manchester City mientras disputan las competiciones de la temporada.

    El caso del West Bromwich Albion revela la magnitud del problema que puede derivarse de la demora, ya que la deducción de puntos de su cuenta por una infracción de las normas de rentabilidad y sostenibilidad no se anunció hasta el 24 de abril de la temporada pasada.

    Y aunque el equipo logró finalmente permanecer en la primera división, la sanción lo devolvió a la lucha por evitar el descenso en una etapa avanzada de la temporada, además de otorgar a los demás clubes situados en la zona de peligro un nuevo impulso de esperanza.

    Por consiguiente, la repetición del mismo escenario con el Manchester City podría hacer que el impacto del caso se extienda hasta las últimas semanas de la temporada, algo que la Liga no desea que ocurra.

    Pero incluso con la rapidez de los procedimientos, sigue existiendo la posibilidad de que el Manchester City tenga éxito en la apelación. El club ya logró anular una sanción impuesta por la UEFA en julio de 2020, por lo que la emisión de un nuevo fallo no significa necesariamente que la historia llegue a su fin en la fase de apelación.

    Y en caso de que el club triunfe, sus seguidores podrían celebrarlo, pero eso no significará necesariamente el fin de la controversia legal y mediática que rodea el expediente.

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  • Manchester City v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    El cuarto escenario: las indemnizaciones podrían ser la próxima batalla

    Aunque el caso concluya desde el punto de vista disciplinario, el Manchester City podría enfrentarse a un nuevo frente legal por parte de otros clubes de la Premier League.

    Varios clubes estudian obtener asesoramiento legal sobre la posibilidad de reclamar indemnizaciones, mientras que algunas fuentes apuntan a la eventualidad de presentar demandas individuales contra el Manchester City, si bien un destacado abogado considera que las reclamaciones podrían gestionarse de forma centralizada a través de la liga.

    El reglamento de la Premier League permite a los clubes emprender acciones legales unos contra otros para reclamar indemnizaciones. El caso del Everton y el Burnley se ha convertido en un ejemplo importante en este contexto, después de que se comunicara al Everton la obligación de pagar 35 millones de libras esterlinas al Burnley, a raíz de infracciones de las normas de rentabilidad y sostenibilidad.

    El Burnley argumentó que la infracción afectó a sus opciones de permanecer en la Premier League y reclamó una compensación por las pérdidas asociadas al descenso, mientras que el Everton recurre la decisión. Este caso adquiere una relevancia especial para el expediente del Manchester City, ya que ofrece un modelo de lo que podría suceder si otros clubes decidieran reclamar indemnizaciones por los daños que alegan haber sufrido.

    Las posibilidades de reclamación no se limitan a los clubes que terminaron la temporada inmediatamente por detrás del Manchester City. Según los datos que figuran en el caso, clubes como el Arsenal, el Manchester United, el Liverpool y el Tottenham Hotspur se reservaron su derecho a reclamar indemnizaciones desde hace dos años.

    Las reclamaciones también podrían extenderse a clubes que perdieron por un margen mínimo la opción de clasificarse para la Liga de Campeones de Europa, o que no lograron llegar a las competiciones europeas, o incluso a aquellos que descendieron a una categoría inferior.

    Los daños potenciales podrían incluir los premios económicos asociados a las posiciones en la liga, además de los ingresos comerciales que los clubes habrían podido obtener de haber logrado mejores posiciones.

    Kieran Maguire, profesor de finanzas del fútbol en la Universidad de Liverpool, considera que las partes perjudicadas podrían ver el caso como una «privación de una oportunidad». También señaló la existencia de una situación de incertidumbre respecto a la ley de prescripción, aclarando que este aspecto no está definido con claridad en el reglamento tradicional de la Premier League, lo que a su vez podría abrir la puerta a una impugnación legal por parte del Manchester City.

    La cuestión se vuelve aún más delicada cuando se habla de la clasificación para la Liga de Campeones de Europa, ya que el valor de la participación en el torneo no bajaba de los 30 millones de libras esterlinas en un periodo determinado, antes de aumentar hacia 2018 hasta cerca de 60 o 70 millones de libras esterlinas solo en premios económicos.

    Las pérdidas potenciales no se detienen en los premios económicos, ya que podrían incluir los ingresos por venta de entradas y las primas de los patrocinadores, además de las primas que reciben los jugadores al clasificarse para la Liga de Campeones de Europa. Según Maguire, estas primas podrían representar cerca del 25 % de los ingresos de algunos jugadores, lo que significa que los efectos económicos de cualquier reclamación podrían acumularse a lo largo de los años, convirtiendo el caso de una simple resta de puntos o multa en un expediente de indemnizaciones extremadamente complejo.


  • Una larga batalla: la Premier League ante una prueba de fuego

    Al final, el caso del Manchester City no parece estar cerca de bajar el telón, pese a haber llegado a la instancia del veredicto. La Premier League tiene ante sí varios caminos, que comienzan con la determinación de la sanción, después la posibilidad del recurso, y quizás se extiendan hasta reclamaciones económicas de otros clubes, en medio de interrogantes sobre el momento de cada paso y su impacto en la competición.

    La resta de puntos, las multas, el recurso, las indemnizaciones y la posible revisión de resultados o posiciones anteriores; todos ellos son expedientes que convierten este caso en uno de los más complejos a los que se ha enfrentado la competición.

    Y la pregunta ya no es solo: ¿qué hizo el Manchester City? Sino que también se ha convertido en: ¿qué le ocurrirá a la Premier League tras dictarse el veredicto? ¿Y cuándo llegará esta historia a su final?

    Pues cuanto más se retrasen las decisiones, mayores serán las probabilidades de que nuevas partes entren en la batalla, y cuanto más se amplíe el círculo de las reclamaciones, más difícil será saber dónde se detendrán las repercusiones de uno de los casos más largos en la historia del fútbol inglés.