Según The Athletic, José Mourinho es el favorito de Florentino Pérez para regresar al banquillo del Real Madrid el próximo verano, 13 años después.
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¡La cláusula de rescisión no debería suponer ningún problema! Al parecer, Florentino Pérez tiene un claro favorito para el puesto de entrenador del Real Madrid
Pese a que no todos en el club respaldan el deseo de Pérez, el portugués de 63 años es ahora el principal candidato a suceder a Álvaro Arbeloa, cuya salida parece segura. Hace días, el diario Record informó de que Pérez se reuniría con Mourinho.
Mourinho, vinculado al Benfica hasta 2025, dejó en el aire su futuro más allá de esta temporada: «No puedo decirlo. ¿Cómo confirmar algo así? No depende solo de mí».
Y añadió: «Un entrenador forma parte de la estructura de un club. Al igual que cualquier otro empleado o un periodista en una redacción. Usted es periodista en A Bola. ¿Puede garantizar que seguirá allí dentro de diez años? Quizá quiera hacerlo. Pero no puede». Concluyó: «No puedo garantizar nada».
Según The Athletic, su contrato, vigente hasta 2027, incluye una cláusula de rescisión de tres millones de euros, cantidad que el Real Madrid podría abonar sin dificultad.
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Real Madrid: Klopp y Deschamps dicen no
Mourinho, quien dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013 y ganó la Liga española en 2012 con récord de puntos, no es el único candidato al banquillo merengue, pese a que la salida de Arbeloa aún no sea oficial.
Al parecer, el club ya recibió negativas de Jürgen Klopp y del exseleccionador francés Didier Deschamps. También se ha vinculado al Real con Lionel Scaloni, campeón del mundo con Argentina, y con Sebastian Hoeneß, del VfB Stuttgart.
El club encara una temporada sin títulos tras una campaña turbulenta en la que Xabi Alonso, en pocos meses, fracasó con un plantel de estrellas liderado por Vinicius Junior, Jude Bellingham y Kilian Mbappé. Tras la desvinculación de mutuo acuerdo con el técnico exitoso del Leverkusen, el entrenador del Castilla, Arbeloa, asumió el primer equipo.
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Álvaro Arbeloa fracasa estrepitosamente en el Real Madrid
En su debut, el Real Madrid perdió 1-0 ante el Albacete de Segunda y quedó eliminado en octavos de Copa. En LaLiga cedió terreno ante el Barcelona y, a cinco jornadas del final, la diferencia es de once puntos. En cuartos de la Champions cayó tras dos duelos espectaculares contra el Bayern.
Mourinho, por su parte, acabará la temporada sin títulos en el Benfica pese a no haber perdido ningún partido liguero; la diferencia con el Porto es ya de seis puntos. En cuartos de Copa el Benfica cayó ante el Porto, y en la Liga de Campeones Mourinho quedó eliminado en los play-offs precisamente frente al Real Madrid.