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«La clásica jugada de un agente»: por qué lo de Vinicius Junior al Arsenal nunca fue una opción mientras un antiguo poseedor del récord de la Premier League reacciona al sorprendente rumor de traspaso
Vini Jr fue vinculado con el Arsenal antes de firmar un nuevo contrato con el Real Madrid
Cuando Vinicius entró en los últimos 12 meses de su anterior contrato en el Santiago Bernabéu, surgieron rumores sobre un posible cambio de aires para el ‘Galáctico’ de 26 años. Se decía que sus representantes estaban sondeando el interés de clubes de toda Europa y de Arabia Saudí.
En Oriente Medio pueden encontrarse condiciones lucrativas, donde Cristiano Ronaldo sigue jugando, mientras que los equipos ingleses con gran capacidad de gasto siempre están en el mercado en busca de futbolistas contrastados del más alto nivel.
Vini Jr fue candidato al Balón de Oro no hace demasiado tiempo y sigue siendo un modelo de regularidad en Madrid. Habría desempeñado un papel importante en el Arsenal, que este verano se ha separado de Leandro Trossard y se prepara para dar luz verde a la venta de Gabriel Martinelli.
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Por qué el fichaje de Vinicius nunca estuvo sobre la mesa para el Arsenal
Christos Tzolis se ha asentado rápido tras su llegada al norte de Londres, después de haber pasado anteriormente por el Norwich, pero Vinicius habría sido una incorporación de relumbrón para el flanco izquierdo del Arsenal de Mikel Arteta.
Firmó una renovación con el Real Madrid hasta 2032, y Barry, que hablaba por cortesía de BetVictor Online Casino, contó a GOAL sobre una especulación que siempre careció de fundamento: «Me hizo mucha ilusión ver a Vinicius Junior relacionado con la Premier League. Habría sido genial verle por aquí.
«Desde la distancia, parecía la clásica táctica de un agente: si estaban negociando, meter a otro club enorme obviamente despertaría interés y ayudaría a darle picante a ese contrato para satisfacer las exigencias antes de firmar. Personalmente, fue una jugada clásica de agente.
«Al mismo tiempo, habría sido genial verle en la Premier League, porque ahora mismo es una de las estrellas mundiales».
¿Podría Álvarez regresar a Inglaterra en el Emirates Stadium?
Aunque finalmente se quedaron sin Vinicius, se habla de que el Arsenal podría llevar a cabo otra incursión en La Liga. El internacional argentino campeón del mundo Julián Alvarez, que cuenta con experiencia en la Premier League por su etapa en el Manchester City, está buscando una salida del Atlético de Madrid.
Barry, que perdió su récord histórico de partidos disputados en la Premier League ante James Milner la temporada pasada, añadió sobre los rumores de un regreso de Alvarez a la máxima categoría del fútbol inglés: «Me sorprendió ver que Julián Alvarez quiere irse del Atlético, pero entiendo por qué querrán retenerle. Es un gran jugador, su ritmo de trabajo es increíble.
«Sería, seguro, un gran compañero de equipo con el que jugar. Me sorprendieron los vínculos con el Arsenal. Creo que probablemente es parecido a lo que ya tienen.
«No estoy seguro de que lo necesitaran, pero desde luego habría interés de otros clubes de la Premier League. Pero sí, creo que si [Diego] Simeone está tan decidido a mantenerle, seguro que se quedará al menos otro año».
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Cierre del mercado de fichajes: la ventana de verano estará abierta hasta el 1 de septiembre
El Barcelona, que se encuentra corto de opciones en la delantera centro, también ha estado tanteando a Alvarez. Sin embargo, el vigente campeón de España se ha encontrado últimamente con una escasez de fondos para fichajes y eso puede dejar la puerta abierta para que el Arsenal se adelante.
El Arsenal, que inició la defensa de su corona en la máxima categoría con una cómoda victoria sobre el Coventry al comienzo de la campaña 2026-27, tiene hasta el 1 de septiembre para cerrar cualquier operación de última hora. Vini Jr no se unirá a sus filas, pero los rumores sobre el futuro de Alvarez parecen destinados a seguir sonando hasta el cierre del mercado estival.
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