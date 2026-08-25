Cuando Vinicius entró en los últimos 12 meses de su anterior contrato en el Santiago Bernabéu, surgieron rumores sobre un posible cambio de aires para el ‘Galáctico’ de 26 años. Se decía que sus representantes estaban sondeando el interés de clubes de toda Europa y de Arabia Saudí.

En Oriente Medio pueden encontrarse condiciones lucrativas, donde Cristiano Ronaldo sigue jugando, mientras que los equipos ingleses con gran capacidad de gasto siempre están en el mercado en busca de futbolistas contrastados del más alto nivel.

Vini Jr fue candidato al Balón de Oro no hace demasiado tiempo y sigue siendo un modelo de regularidad en Madrid. Habría desempeñado un papel importante en el Arsenal, que este verano se ha separado de Leandro Trossard y se prepara para dar luz verde a la venta de Gabriel Martinelli.