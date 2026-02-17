Getty Images Sport
La celebración del gol de Vinicius Jr provoca un retraso de 10 MINUTOS, ya que la superestrella del Real Madrid acusa al jugador del Benfica de racismo en la eliminatoria de la Liga de Campeones
Caos en Lisboa
Después de que Vinicius marcara un golazo por encima del portero, los jugadores y aficionados del Benfica se enfadaron por la prolongada celebración del jugador junto al banderín de córner. Nicolas Otamendi, del equipo local, se enfrentó a él, mientras que sus compañeros se vieron envueltos en varios empujones al intentar protegerlo. Al final, el extremo recibió una tarjeta amarilla por «celebración excesiva».
Justo cuando parecía que la tensión se había calmado y ambos equipos se preparaban para reanudar el partido, Vinicius corrió hacia el árbitro para denunciar algo que Prestianni le había dicho, y el árbitro detuvo el juego para aplicar el protocolo contra el racismo. Mientras tanto, Vinicius se sentó en el banquillo del Real Madrid y se negó a seguir jugando.
Las escenas desagradables se prolongan.
El partido finalmente se reanudó, pero solo después de un retraso de 10 minutos. Un miembro del cuerpo técnico del Benfica recibió una tarjeta roja en medio de varios altercados en todo el campo, en los que también se vio involucrado el entrenador del Aguias, José Mourinho. Kylian Mbappé también se enfureció por lo que se había dicho.
No está claro lo que se dijo.
Las repeticiones televisivas mostraron que Vinicius reaccionó a algo que Prestianni había dicho mientras se tapaba la boca con la camiseta, y corrió inmediatamente hacia el árbitro para informar del incidente, lo que llevó al árbitro a detener el partido.
Mourinho ve rojo mientras el Real aprovecha la ventaja
Más tarde, Mourinho fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas consecutivas por protestar desde la banda. Mientras tanto, el partido se interrumpió en varias ocasiones debido a los objetos lanzados por la afición local contra los jugadores del Real Madrid.
