La celebración del gol de Vinicius Jr provoca un retraso de 10 MINUTOS, ya que la superestrella del Real Madrid acusa al jugador del Benfica de racismo en la eliminatoria de la Liga de Campeones

Después de que Vinicius marcara un golazo por encima del portero, los jugadores y aficionados del Benfica se enfadaron por la prolongada celebración del jugador junto al banderín de córner. Nicolas Otamendi, del equipo local, se enfrentó a él, mientras que sus compañeros se vieron envueltos en varios empujones al intentar protegerlo. Al final, el extremo recibió una tarjeta amarilla por «celebración excesiva».

Justo cuando parecía que la tensión se había calmado y ambos equipos se preparaban para reanudar el partido, Vinicius corrió hacia el árbitro para denunciar algo que Prestianni le había dicho, y el árbitro detuvo el juego para aplicar el protocolo contra el racismo. Mientras tanto, Vinicius se sentó en el banquillo del Real Madrid y se negó a seguir jugando.