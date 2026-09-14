La derrota ante el Manchester City no fue solo una nueva caída al inicio de una temporada que se supone debía cargar con muchas esperanzas para el Manchester United, sino que devolvió a la actualidad un conjunto de viejas preguntas que el club creía haber empezado a dejar atrás. Cuando el United pierde un partido ante un rival que lo completó con diez jugadores desde antes del final de la primera parte, por tercera vez en menos de diez meses, se vuelve difícil reducir lo ocurrido a una decisión arbitral o a un gol que generó polémica.

Es cierto que la mayor controversia tras la derrota por un gol a cero en el estadio del United se centró en la disculpa oficial que el organismo de árbitros «PGMOL» ofreció al club, por lo que calificó como un «error de apreciación» en la jugada del gol de Erling Haaland, pero lo que se comenta en los pasillos del campo de entrenamiento de Carrington va mucho más allá de ese incidente.

El problema al que se enfrenta Michael Carrick ya no está ligado a un solo momento o a una decisión arbitral, sino a la imagen de un equipo que ha sumado solo cuatro puntos de los primeros cuatro partidos y ha logrado una única victoria hasta ahora, que fue a costa del recién ascendido Ipswich Town.

Después de que Carrick rechazara anteriormente considerar como un mal comienzo el sumar cuatro puntos de los primeros tres partidos, incluido el enfrentamiento ante el Everton el pasado fin de semana, el técnico es ahora consciente de que la realidad es distinta. Sumar cuatro puntos de cuatro partidos no se corresponde con el nivel de expectativas impuestas al Manchester United.

Carrick dijo tras la derrota ante el City: «No necesitamos un parón ni un nuevo comienzo, solo tenemos que seguir adelante y volver al camino de las victorias». Pero el tiempo no parece estar de parte del entrenador. El Manchester United recibirá al Brighton en la Copa de la Liga el 16 de septiembre, antes de visitar al Fulham apenas cuatro días después.

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Como mínimo, se le exigirá a Carrick ofrecer una reacción clara y un rendimiento convincente, para que el próximo parón internacional, que se extiende durante tres semanas, no se convierta en un espacio abierto a preguntas y críticas sobre las razones del retroceso del equipo en Old Trafford, según informó «BBC Sport».

Y por tercera vez en menos de diez meses, el Manchester United se encuentra incapaz de lidiar con un rival que completó el partido con diez jugadores desde antes del final de la primera parte. Y aquí radica uno de los puntos más preocupantes, porque la superioridad numérica se supone que otorga al equipo con ventaja una mayor capacidad para imponer su ritmo, aumentar la presión, aprovechar los espacios y convertir el partido en un ataque continuo.

Pero lo que ocurrió ante el Manchester City no fue así. La expulsión de Phil Foden con tarjeta roja fue un punto de inflexión en el partido, algo que reconoció Enzo Maresca, entrenador del City, tras el encuentro. Pero, al mismo tiempo, señaló una paradoja táctica de gran importancia: jugar con diez jugadores obligó a su equipo a replegarse y cerrar los espacios, lo que privó al United del arma en la que más se apoya: los contraataques.

Maresca dijo: «Son un equipo que adora los contraataques y aprovechar los espacios a la espalda de la línea defensiva. Y cuando jugamos con diez jugadores, nos replegamos atrás y los esperamos, lo que impidió que sufriéramos contraataques o que les diéramos espacios a nuestra espalda. Por eso el partido se volvió más difícil tanto para nosotros como para ellos por igual».

Y aquí surge una de las grandes preguntas que Carrick debe responder: ¿tiene el Manchester United las herramientas necesarias para romper a un equipo que cierra los espacios y se repliega en defensa, o el equipo sigue apoyándose en mayor medida en los espacios que dejan los rivales a su espalda?