AFP
Traducido por
La casa de Diego Maradona se ha convertido en un comedor social tras la muerte del emblemático ganador del Mundial
Un comienzo modesto que se convirtió en un lugar histórico
La antigua casa de Maradona en Villa Fiorito, un barrio desfavorecido a las afueras de Buenos Aires, se está utilizando para ayudar a quienes necesitan alimentos.
Aunque la propiedad ya no pertenece a la familia del antiguo ganador de la Copa del Mundo, sigue siendo un lugar de enorme importancia cultural. En la fachada aún se puede ver un mural que representa a Maradona junto a las palabras «La Casa de Dios», y la vivienda fue declarada lugar histórico nacional en 2021.
El actual propietario cedió el patio de tierra a un grupo de voluntarios para que montaran un comedor social, asegurando así que el lugar siga prestando servicio a la comunidad donde el legendario delantero perfeccionó por primera vez sus habilidades.
La leyenda argentina falleció trágicamente a los 60 años en noviembre de 2020, pero su legado en su ciudad natal sigue tan vivo como siempre gracias a esta nueva iniciativa benéfica.
- AFP
Aumento de la demanda en Villa Fiorito
Los problemas económicos que atraviesan Argentina han provocado que los vecinos acudan en masa al lugar en busca de comida, mientras el país se enfrenta a una difícil situación económica. La cocina improvisada se ha convertido en un salvavidas para muchos de los que en su día animaron al chico que partió de estas mismas calles para conquistar el mundo del fútbol.
Leonardo Fabián Álvarez, un pastor que dirige el comedor improvisado, declaró a Reuters: «Hemos registrado un aumento de las solicitudes de comida de alrededor del 300 %. Es evidente que la gente ha perdido su empleo y acude a la cola avergonzada, recogiendo comida y todo lo que les damos. Esto es algo que nunca nos había pasado antes».
Maradona, entre la gloria y la lucha
La carrera de Maradona estuvo marcada por momentos de gloria sin precedentes y dificultades bien documentadas. Luchó contra la adicción a las drogas y los problemas de salud antes de fallecer de un infarto, pero su impacto sobre el terreno de juego sigue siendo un referente para muchos.
Durante su carrera repleta de trofeos, protagonizó algunos de los momentos más emblemáticos de la historia del fútbol, sobre todo al llevar a Argentina a la gloria en el Mundial de México de 1986.
Su influencia se extendió mucho más allá de su etapa como jugador y se prolongó durante su etapa en el banquillo. El excentrocampista ofensivo también pasó a estar al frente de su selección durante dos años cuando se pasó a las tareas de entrenador. Maradona estaba al mando cuando Argentina alcanzó los cuartos de final del Mundial de 2010.
- AFP
Los homenajes continúan en todo el mundo
Mientras que el estadio de su infancia sigue al servicio de la comunidad local en Buenos Aires, otros antiguos clubes han encontrado sus propias formas de inmortalizar a este icono. El Nápoles, donde Maradona es venerado como una deidad por haberles llevado a conquistar dos títulos de la Serie A, rebautizó su estadio en su honor. El estadio se conoce ahora como Estadio Diego Armando Maradona, lo que supone un homenaje permanente al impacto que tuvo la leyenda en la ciudad de Nápoles.