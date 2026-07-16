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La Casa Blanca confirma que el presidente Donald Trump asistirá a la final del Mundial entre Argentina y España
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La Casa Blanca confirmó este jueves que el presidente Donald Trump asistirá a la final del domingo entre España y Argentina.
Será el primer partido que vea en este torneo, pese a haber manifestado su apoyo al fútbol y participar en los preparativos. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que Trump le acompañará en la entrega del trofeo al equipo ganador.
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Una tradición del Mundial
La presencia de Trump sigue una larga tradición de jefes de Estado en las finales del Mundial, sobre todo cuando su país es anfitrión.
En 2022, el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, entregó un bisht a Lionel Messi tras la victoria de Argentina, antes de que Infantino le diera el trofeo. En 2018, Vladímir Putin presenció la entrega de medallas a Francia en Moscú.
Infantino confirmó en junio que Trump participará en la ceremonia de entrega de este año.
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Precedente en la Copa Mundial de Clubes
La aparición de Trump se produce poco más de un año después de que acaparara toda la atención en la final del Mundial de Clubes de la FIFA, donde entregó el trofeo al Chelsea y permaneció en el podio durante las celebraciones del equipo.
El club sabía que Trump entregaría el trofeo, pero no que se quedaría en el escenario durante el festejo. Cole Palmer admitió que su presencia sorprendió a los jugadores.
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Balogun y Trump
Trump mantiene una relación bien documentada con Infantino, quien le entregó el primer Premio de la Paz de la FIFA en diciembre de 2025.
La polémica estalló tras la tarjeta roja a Folarin Balogun en el partido contra Bosnia y Herzegovina. Aunque la FIFA prohíbe apelar esas tarjetas, el organismo suspendió un año la sanción al delantero estadounidense. Ese mismo día, Trump admitió haber pedido a la FIFA que revisara la decisión. Pese a sus palabras, la FIFA insiste en que su decisión fue imparcial y no es inusual.
Trump no ha asistido a ningún partido de este Mundial, aunque varios miembros de su administración sí lo han hecho. Está previsto que acuda el viernes a una recepción de la FIFA en la Trump Tower antes de asistir a la final en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey dos días después.
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