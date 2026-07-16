La Casa Blanca confirma que el presidente Donald Trump asistirá a la final del Mundial entre Argentina y España

Trump mantiene una relación bien documentada con Infantino, quien le entregó el primer Premio de la Paz de la FIFA en diciembre de 2025.

La polémica estalló tras la tarjeta roja a Folarin Balogun en el partido contra Bosnia y Herzegovina. Aunque la FIFA prohíbe apelar esas tarjetas, el organismo suspendió un año la sanción al delantero estadounidense. Ese mismo día, Trump admitió haber pedido a la FIFA que revisara la decisión. Pese a sus palabras, la FIFA insiste en que su decisión fue imparcial y no es inusual.

Trump no ha asistido a ningún partido de este Mundial, aunque varios miembros de su administración sí lo han hecho. Está previsto que acuda el viernes a una recepción de la FIFA en la Trump Tower antes de asistir a la final en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey dos días después.



