Getty Images Sport
Traducido por
¡La carrera ha comenzado! El Barcelona planea un sensacional golpe por Rodri mientras la estrella del Manchester City desarrolla «dudas» sobre el Real Madrid
El Barcelona entra en la puja por la estrella del Manchester City
La carrera por el fichaje de Rodri ha dado un giro dramático, ya que el Barcelona se prepara para lanzar un intento de arrebatarle al centrocampista de Manchester City. Aunque durante mucho tiempo se ha considerado al Real Madrid como el gran favorito para hacerse con el capitán campeón del mundo, informaciones de SPORTsugieren que el gigante del Etihad cree ahora que una oferta oficial desde el Camp Nou es inminente.
El Real Madrid inició negociaciones formales por el exjugador del Atlético de Madrid hace alrededor de diez días, con el visto bueno total del presidente Florentino Pérez para cerrar la operación, según The Sun. Sin embargo, pese al impulso inicial, no se ha alcanzado ningún acuerdo entre los dos clubes.
- Getty Images
Dudas tácticas sobre la visión de Mourinho
Para echar más leña al fuego, se apunta a que el propio Rodri alberga dudas sobre un posible traspaso al Real Madrid. El informe afirma que el centrocampista considera que su estilo técnico encajaría mejor con la filosofía futbolística del Barcelona que con el sistema de Jose Mourinho.
Aunque el atractivo del Barcelona es fuerte, el principal obstáculo para el club azulgrana sigue siendo su delicada situación financiera. Más allá de la importante cantidad necesaria para sacarlo del Manchester, los dirigentes del club temen que encajar su elevado salario dentro del límite salarial impuesto por la liga pueda resultar difícil.
Maresca mantiene la calma en medio del ruido
A pesar de los rumores que circulan, el nuevo técnico del City, Enzo Maresca, se ha mantenido sereno respecto al futuro de su centrocampista clave. El técnico italiano está centrado en el estado físico inmediato del jugador, ya que Rodri ha sido operado con éxito de un problema de espalda tras su reciente triunfo en el Mundial.
"Tenemos que decir que alrededor de los grandes jugadores siempre hay especulación. No me preocupa eso, es normal", dijo Maresca. "Ganaron el Mundial y fue uno de los mejores jugadores. Todo entrenador quiere tener a Rodri, pero ahora cirugía. Necesita descansar y recuperarse, y luego volverá aquí con nosotros".
La postura pública del entrenador refleja el deseo de mantener el foco en el terreno de juego, incluso mientras la directiva maneja el complejo interés de los dos clubes más grandes de España. Rodri sigue siendo una pieza vital de la maquinaria del City, y aunque su futuro es objeto de un intenso debate, su prioridad inmediata es volver a estar al cien por cien físicamente.
- Getty
Diferencia de valoración y preocupación por la lesión
Las condiciones económicas de cualquier posible acuerdo siguen siendo un escollo entre las partes implicadas. Se dice que el Manchester City se mantiene firme en exigir una cantidad cercana a los 56 millones de libras por el centrocampista, mientras que el Real Madrid ha indicado hasta ahora que solo está dispuesto a ofrecer un máximo de 43 millones de libras.
Rodri afronta la nueva campaña como campeón del mundo, pero también llega tras una temporada en la que su participación se vio algo limitada por persistentes lesiones en los isquiotibiales y en la ingle. Estas preocupaciones físicas, combinadas con su rehabilitación tras la cirugía, hacen que cualquier pretendiente interesado tenga que sopesar cuidadosamente los riesgos frente a los evidentes beneficios de fichar a uno de los mejores mediocentros defensivos del mundo.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias