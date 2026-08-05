A pesar de los rumores que circulan, el nuevo técnico del City, Enzo Maresca, se ha mantenido sereno respecto al futuro de su centrocampista clave. El técnico italiano está centrado en el estado físico inmediato del jugador, ya que Rodri ha sido operado con éxito de un problema de espalda tras su reciente triunfo en el Mundial.

"Tenemos que decir que alrededor de los grandes jugadores siempre hay especulación. No me preocupa eso, es normal", dijo Maresca. "Ganaron el Mundial y fue uno de los mejores jugadores. Todo entrenador quiere tener a Rodri, pero ahora cirugía. Necesita descansar y recuperarse, y luego volverá aquí con nosotros".

La postura pública del entrenador refleja el deseo de mantener el foco en el terreno de juego, incluso mientras la directiva maneja el complejo interés de los dos clubes más grandes de España. Rodri sigue siendo una pieza vital de la maquinaria del City, y aunque su futuro es objeto de un intenso debate, su prioridad inmediata es volver a estar al cien por cien físicamente.