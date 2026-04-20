«La cara de un jugador empedernido»: el Chelsea debe preocuparse por los rumores de fichaje de Cole Palmer, pues el mediapunta, vinculado al Manchester United, ha perdido su chispa

Se invirtió mucho dinero para conformar una plantilla capaz de ganar la Liga de Conferencias y el Mundial de Clubes de la FIFA en 2025. Enzo Maresca, quien lideró esos triunfos, fue despedido en enero y reemplazado por Liam Rosenior.

Sus resultados han sido irregulares, y el Chelsea se encuentra a siete puntos de la zona de Liga de Campeones. La posible ausencia de fútbol europeo en Londres la próxima temporada podría llevar a varias estrellas a plantearse su futuro en la próxima ventana de fichajes.

El campeón del mundo Enzo Fernández admitió su deseo de jugar algún día en un grande de Madrid, mientras que se especula con el regreso a sus raíces en Manchester del internacional inglés Palmer, seguidor del United desde niño.