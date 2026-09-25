ZUMA Press Wire
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La capitana del Atlético de Madrid Femenino, Lola Gallardo, se une a OnlyFans para ofrecer acceso exclusivo a su vida dentro y fuera del campo
El portero asegura una empresa de contenidos digitales
La capitana y portera del Atlético femenino ha cerrado una asociación formal con la plataforma digital OnlyFans para ofrecer contenido exclusivo entre bastidores que documenta las rutinas de entrenamiento y la preparación de los días de partido. Con un palmarés de élite, la ganadora del Trofeo Zamora 2024 levantó anteriormente la Liga de Campeones femenina con el Lyon en 2020 y ha representado a España en cinco grandes torneos internacionales. Junto a su carrera deportiva, el canal de suscripción ofrecerá una mirada auténtica a su vida personal mientras se prepara para dar la bienvenida a su primer hijo con su esposa Cristina Vicente.
- Focus Images
Un guardameta destaca la conexión con la comunidad
En el lanzamiento de la colaboración, la experimentada guardameta expuso su ambición de tender puentes entre los aficionados y el fútbol femenino a través de historias personales auténticas.
Al detallar la motivación de su decisión de unirse a la plataforma, Gallardo explicó, en declaraciones recogidas por Marca: "El fútbol femenino está creciendo enormemente en popularidad y es un momento increíblemente emocionante para formar parte de este deporte. Aún queda mucho trabajo por hacer para acercar a los aficionados a las jugadoras y a las historias que hay detrás de este deporte. Por eso estoy encantada de unirme a OnlyFans".
Al explicar cómo documentar su campaña encaja con sus ambiciones europeas a largo plazo, añadió: "Mi plataforma ofrece otro espacio donde los aficionados pueden seguir mi camino durante toda la temporada, conocerme fuera del terreno de juego y conectar con el mundo más amplio del fútbol femenino. Ofreceré una visión de mi vida como jugadora, con la vista puesta en la Champions League 2027-28, mientras celebro la comunidad que rodea a este deporte".
Los deportistas apuestan por canales alternativos de comunicación
El movimiento de la jugadora de 33 años amplía un creciente contingente de atletas de élite de alcance global que recurren a plataformas digitales directas al consumidor para conectar con sus aficiones. Figuras destacadas de disciplinas diversas, entre ellas las boxeadoras Shannon Courtenay y Shauna Browne, la tenista Chloe Paquet y la luchadora de MMA Shauna Bannon, han creado canales similares. Estas plataformas permiten a las estrellas del deporte femenino compartir pasiones personales, como la cocina, el pádel y la vida familiar, completamente al margen de las limitaciones de los medios de comunicación tradicionales.
- Alterphotos
Un duro compromiso liguero exige concentración
Más allá de su recién anunciado proyecto digital, Gallardo afronta urgentes obligaciones sobre el terreno de juego después de haber encajado ya seis goles en las cuatro primeras jornadas de la Liga F. El equipo de David Gonzalez ocupa la octava posición en la clasificación con seis puntos tras un inicio poco convincente en la campaña doméstica. Un exigente partido a domicilio contra el Athletic Club el domingo 27 de septiembre exige una respuesta defensiva inmediata de la capitana para frenar la irregularidad de este arranque de temporada y no perder el ritmo de las líderes.
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