La capitana del Atlético de Madrid Femenino, Lola Gallardo, se une a OnlyFans para ofrecer acceso exclusivo a su vida dentro y fuera del campo

En el lanzamiento de la colaboración, la experimentada guardameta expuso su ambición de tender puentes entre los aficionados y el fútbol femenino a través de historias personales auténticas.

Al detallar la motivación de su decisión de unirse a la plataforma, Gallardo explicó, en declaraciones recogidas por Marca: "El fútbol femenino está creciendo enormemente en popularidad y es un momento increíblemente emocionante para formar parte de este deporte. Aún queda mucho trabajo por hacer para acercar a los aficionados a las jugadoras y a las historias que hay detrás de este deporte. Por eso estoy encantada de unirme a OnlyFans".

Al explicar cómo documentar su campaña encaja con sus ambiciones europeas a largo plazo, añadió: "Mi plataforma ofrece otro espacio donde los aficionados pueden seguir mi camino durante toda la temporada, conocerme fuera del terreno de juego y conectar con el mundo más amplio del fútbol femenino. Ofreceré una visión de mi vida como jugadora, con la vista puesta en la Champions League 2027-28, mientras celebro la comunidad que rodea a este deporte".