AFP
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La camiseta firmada del debut de Tim Payne con Olimpia desata una guerra de pujas, con ofertas que superan los 3.200 $ tras su ascenso viral a la fama
La camiseta de Payne desencadena una subasta
La camiseta firmada del debut del defensa neozelandés Payne ha desatado una intensa puja, con ofertas que superan los 3.200 $ en una subasta oficial online organizada por el gigante paraguayo Olimpia. El veterano lateral firmó un contrato de un año en Asunción en junio, poniendo fin a una etapa de siete años en Wellington Phoenix. En su estreno, el 2 de agosto ante Rubio Nu, Payne se ganó de inmediato a la afición local al marcar apenas unos minutos después de salir desde el banquillo en una contundente victoria por 5-0.
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Camiseta dedicada a los Olimpistas
El explosivo aumento de popularidad del defensa comenzó cuando la influencer argentina Valen Scarsini (El Scarso) fue en busca del jugador "menos conocido" del Mundial 2026 y movilizó a millones de seguidores en torno a Payne. La campaña viral hizo que sus seguidores en Instagram se dispararan de menos de 5.000 a más de 5,4 millones en cuestión de días.
Al promocionar la subasta de la histórica camiseta de debut a través de un vídeo oficial del club, Payne dijo: "Sé exactamente lo que significa vestir estas rayas y jugar con esta camiseta, y por eso quiero dársela a un verdadero olimpista [aficionado del Olimpia]".
Del anonimato al estrellato
Payne pasó la inmensa mayoría de su carrera como jugador lejos de los focos principales del fútbol mundial, incluido un periodo de dos años en el Blackburn Rovers en el que las complicaciones con el permiso de trabajo le impidieron disputar un partido oficial. Aunque las pujas actuales siguen muy por debajo del récord de 7,8 millones de dólares alcanzado por un conjunto de camisetas de Lionel Messi del Mundial de 2022 en Sotheby's en diciembre de 2023, la extraordinaria demanda de la camiseta de Payne subraya un ascenso sin precedentes para un jugador que era prácticamente un desconocido en todo el mundo hace solo unos meses.
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La aventura paraguaya comienza ahora
Olimpia y Payne centran ahora toda su atención en mantener el impulso en la competición nacional tras su enfático inicio de campaña. El internacional neozelandés afronta el reto de demostrar su valía técnica sobre el terreno de juego semana tras semana, en lugar de limitarse a cabalgar la ola de internet. Adaptarse sin fisuras a las exigencias físicas y a la intensidad del fútbol sudamericano será clave para afianzar su sitio en el conjunto de Asunción durante toda la temporada 2026-27.
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