La camiseta firmada del debut de Tim Payne con Olimpia desata una guerra de pujas, con ofertas que superan los 3.200 $ tras su ascenso viral a la fama

El explosivo aumento de popularidad del defensa comenzó cuando la influencer argentina Valen Scarsini (El Scarso) fue en busca del jugador "menos conocido" del Mundial 2026 y movilizó a millones de seguidores en torno a Payne. La campaña viral hizo que sus seguidores en Instagram se dispararan de menos de 5.000 a más de 5,4 millones en cuestión de días.

Al promocionar la subasta de la histórica camiseta de debut a través de un vídeo oficial del club, Payne dijo: "Sé exactamente lo que significa vestir estas rayas y jugar con esta camiseta, y por eso quiero dársela a un verdadero olimpista [aficionado del Olimpia]".