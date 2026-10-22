Formado en el legendario sistema de cantera de La Masia, en Cataluña, Fati irrumpió en escena cuando debutó en competición oficial con 16 años. En aquel momento se le consideraba una de las mayores promesas del fútbol y un posible heredero del trono de Messi.

Su carrera en el primer equipo comenzó de forma brillante y prometía mucho más. Una desafortunada rotura de menisco durante la temporada 2020-21 lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante más de 300 días y frenó su progresión inicial.

Fati llegó a disputar 51 partidos con el Barça en 2022-23 y alcanzó las dos cifras de goles por primera vez, pero nunca volvió a ser el mismo jugador tras superar una pesadilla con las lesiones. En 2023-24 se marchó cedido al Brighton.

Apenas tuvo impacto en la Premier League, lo que llevó a que se diera luz verde a otro cambio de equipo cuando el Mónaco mostró interés. Fati completó su traspaso definitivo al club en el verano de 2026 y firmó un contrato de cuatro años.