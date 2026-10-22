Getty/GOAL
Traducido por
La camiseta con el 10 de Lionel Messi no «mató» a Ansu Fati, pero una exestrella del Mónaco admite que la promesa del Barcelona no ha estado a la altura de su «gran» potencial
Producto de la legendaria cantera de La Masia
Formado en el legendario sistema de cantera de La Masia, en Cataluña, Fati irrumpió en escena cuando debutó en competición oficial con 16 años. En aquel momento se le consideraba una de las mayores promesas del fútbol y un posible heredero del trono de Messi.
Su carrera en el primer equipo comenzó de forma brillante y prometía mucho más. Una desafortunada rotura de menisco durante la temporada 2020-21 lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante más de 300 días y frenó su progresión inicial.
Fati llegó a disputar 51 partidos con el Barça en 2022-23 y alcanzó las dos cifras de goles por primera vez, pero nunca volvió a ser el mismo jugador tras superar una pesadilla con las lesiones. En 2023-24 se marchó cedido al Brighton.
Apenas tuvo impacto en la Premier League, lo que llevó a que se diera luz verde a otro cambio de equipo cuando el Mónaco mostró interés. Fati completó su traspaso definitivo al club en el verano de 2026 y firmó un contrato de cuatro años.
- Getty
Fati heredó el dorsal 10 del Barcelona de Messi
Fati, que ha disputado 10 partidos con España, aún busca recuperar su mejor nivel y estado físico. ¿Acabó perjudicando a Fati hacerse con el dorsal 10 de Messi hace cinco años? Cuando se le planteó esa pregunta a Grimandi, el exjugador del Mónaco, que habló por cortesía de BetVictor Online Casino, respondió a GOAL: «Por desgracia, su cuerpo no le ha ayudado a rendir. Ha sufrido muchas lesiones».
«Era un jugador con talento cuando era joven. Lo seguí mucho porque fui a verlo jugar muchas veces cuando estaba en el Barcelona. No creo que la presión haya acabado con él. Creo que su cuerpo no le ha ayudado a rendir.
«No creo que tenga la capacidad de [Lamine] Yamal. Sigue por debajo de esos jugadores de primer nivel, pero es una lástima porque podría haber sido un gran jugador. Aún tiene tiempo por delante, pero hasta ahora creo que no ha sido lo que esperábamos de él cuando era joven.
«No creo que sea la presión de llevar el número 10 lo que está acabando con él. Tiene talento, pero no tanto como los jugadores de primer nivel».
¿Fichará Fati por otro club de élite en el futuro?
Fati aún tiene solo 23 años, así que el tiempo juega a su favor para recuperar la chispa perdida. ¿Podría volver a lo más alto del fútbol mundial y fichar por otro club de élite en algún momento?
En respuesta a esa pregunta, Grimandi añadió: «En primer lugar, creo que ahora mismo tiene que rendir en su club, y no lo está haciendo porque no juega. Para mí, lo importante es recuperar la forma, jugar con continuidad en el club y marcar goles.
«Pero lleva varias temporadas sin hacerlo, así que su próximo objetivo es jugar un partido tras otro y mantenerse en forma para ver de qué es capaz. Marcará goles porque lleva eso dentro, pero ahora es el momento de jugar con continuidad durante seis meses para asegurarse de que puede hacerlo».
- Getty
Internacional con España, centrado en recuperar su nivel y su forma física
Fati estrenó su cuenta goleadora en la temporada 2026-27 al marcar en la victoria del Mónaco ante el CSKA Sofía en la Europa League. Espera volver a tener un impacto positivo en esa competición el jueves, cuando salte al campo frente al Friburgo.
Puede que nunca alcance las cotas de Messi, pero merece mucho reconocimiento por haber afrontado los retos más difíciles con los grandes de LaLiga y por negarse a permitir que algún tropiezo en su carrera lo aparte por completo de su camino.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias