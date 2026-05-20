¡La calle Lionel Messi! El mejor de todos los tiempos del Inter de Miami y de Argentina tendrá su propia calle cerca de Nueva York, mientras la fiebre por el Mundial de 2026 se apodera de Estados Unidos

El ídolo argentino, que llevó a su selección a la gloria en el Mundial de Catar 2022, ve ahora cómo su nombre queda grabado en el paisaje de Estados Unidos. Los vecinos de Berkeley Heights, municipio del condado de Union, Nueva Jersey, han aprobado oficialmente la creación de la «Leo Messi Way» para rendir homenaje al legendario delantero.

Esta localidad de unos 13 000 habitantes ha bautizado un tramo de Sherman Avenue en honor al ocho veces Balón de Oro. El gesto recuerda el impacto del capitán del Inter de Miami desde su llegada a la Major League Soccer.



