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¡La calle Lionel Messi! El mejor de todos los tiempos del Inter de Miami y de Argentina tendrá su propia calle cerca de Nueva York, mientras la fiebre por el Mundial de 2026 se apodera de Estados Unidos
Un homenaje legendario en Berkeley Heights
El ídolo argentino, que llevó a su selección a la gloria en el Mundial de Catar 2022, ve ahora cómo su nombre queda grabado en el paisaje de Estados Unidos. Los vecinos de Berkeley Heights, municipio del condado de Union, Nueva Jersey, han aprobado oficialmente la creación de la «Leo Messi Way» para rendir homenaje al legendario delantero.
Esta localidad de unos 13 000 habitantes ha bautizado un tramo de Sherman Avenue en honor al ocho veces Balón de Oro. El gesto recuerda el impacto del capitán del Inter de Miami desde su llegada a la Major League Soccer.
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La fiebre del Mundial se apodera de Nueva Jersey
La fiebre del fútbol crece en Estados Unidos. De cara a la Copa del Mundo de 2026, Berkeley Heights se une a la preparación del torneo en el cercano MetLife Stadium.
La idea nació del Grupo de Trabajo BH FIFA World Cup 26, creado para impulsar actividades comunitarias y aumentar la ilusión de cara al torneo. Inmortalizar el nombre del mejor jugador de su generación en una calle parecía la forma más directa de acercar el municipio al evento.
El corazón de la comunidad albiceleste
La ubicación del cartel de la «Avenida Leo Messi» no es casual: se colocó junto al Patria Station Café, un segundo hogar para los aficionados argentinos de la región. Fundado por la bailarina argentina Carolina Zokalski, el café es un punto de encuentro para la comunidad albiceleste y los amantes del fútbol.
Al colocar el letrero en este cruce, la ciudad ha creado un punto de encuentro donde los seguidores celebran la carrera de Messi. Ya es habitual ver a aficionados haciéndose fotos, prueba de que el efecto Messi trasciende el campo y marca la vida cotidiana en el área metropolitana de Nueva York.
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El creciente impacto de Messi
Desde que Messi fichó por el Inter Miami en verano de 2023, el fútbol estadounidense ha cambiado. Se han batido récords de asistencia y su presencia ha convertido cada partido en un evento de lujo. Este último homenaje en Nueva Jersey es solo otro capítulo de su aventura en EE. UU.
Con el Mundial 2026 a la vista, gestos como la «Leo Messi Way» muestran que ya no es solo una estrella visitante, sino un icono arraigado en el deporte estadounidense. Ya sea guiando al Inter Miami hacia títulos o preparando su despedida internacional, su nombre quedará para siempre en el mapa.