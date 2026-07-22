«La caída de los grandes es la alegría de los mediocres»: Lisandro Martínez envía un emotivo mensaje a la afición argentina tras la derrota en la final del Mundial

En una extensa publicación, Martínez agradeció a toda la delegación argentina y escribió: «Con el corazón encogido por no haber podido traer a casa la copa que todos nos merecíamos, pero rebosante de orgullo por esta camiseta, por mis compañeros, el cuerpo técnico, los directivos, el equipo médico, los cocineros, los encargados del material y cada una de las personas que se han implicado para que todo esto funcionara de la mejor manera posible».

Martínez siguió el ejemplo del capitán Lionel Messi y elogió a La Roja por su actuación durante el torneo. «Y, sobre todo, para vosotros, que nos colmasteis con todo vuestro amor, toda vuestra fuerza, esa pasión que tanto nos define y la unidad de una nación que espero perdure en el tiempo. Quiero felicitar a España por su merecido título», añadió Martínez.