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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

«La caída de los grandes es la alegría de los mediocres»: Lisandro Martínez envía un emotivo mensaje a la afición argentina tras la derrota en la final del Mundial

Lisandro Martínez
Argentina
World Cup

El defensa argentino Lisandro Martínez rompió su silencio tras la dolorosa final del Mundial perdida ante España y publicó un mensaje de resiliencia en redes sociales. El central del Manchester United reconoció la decepción de la noche en Nueva Jersey, donde el equipo de Lionel Scaloni no pudo retener el título.


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  • Un mensaje de orgullo y espíritu deportivo

    En una extensa publicación, Martínez agradeció a toda la delegación argentina y escribió: «Con el corazón encogido por no haber podido traer a casa la copa que todos nos merecíamos, pero rebosante de orgullo por esta camiseta, por mis compañeros, el cuerpo técnico, los directivos, el equipo médico, los cocineros, los encargados del material y cada una de las personas que se han implicado para que todo esto funcionara de la mejor manera posible».

    Martínez siguió el ejemplo del capitán Lionel Messi y elogió a La Roja por su actuación durante el torneo. «Y, sobre todo, para vosotros, que nos colmasteis con todo vuestro amor, toda vuestra fuerza, esa pasión que tanto nos define y la unidad de una nación que espero perdure en el tiempo. Quiero felicitar a España por su merecido título», añadió Martínez.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Respuesta a las críticas con una advertencia desafiante

    Lo más llamativo del mensaje de Martínez fue un comentario mordaz dirigido a quienes se regocijan por el fracaso de Argentina en su intento de revalidar el título. Tras ganar el Mundial 2022 y dos Copas América, la selección ha enfrentado a numerosos detractores. Martínez respondió con una cita enigmática pero contundente.

    «A nuestro pueblo le digo que el resultado no define nuestro camino. Superamos adversidades, hicimos posible lo imposible y nunca buscamos excusas, solo razones para seguir adelante», afirmó Martínez.

    «Defendimos nuestros colores mucho más allá del campo y vivimos momentos inolvidables con la selección, nuestras familias y el apoyo de todos los argentinos. Siempre será un orgullo representaros. Recordad que “la caída de los grandes es la alegría de los mediocres”. Gracias a todos. Cuidemos nuestro país. ¡Te quiero, Argentina!».

  • Reflexiones sobre una noche dolorosa en Nueva Jersey

    La final del Mundial 2026 será recordada por el dramatismo y la tristeza argentina. Un gol de Ferran Torres en la prórroga dio el 1-0 a España y acabó con el sueño albiceleste de revalidar el título. El partido fue tenso: roja a Enzo Fernández y altercado posterior entre Leandro Paredes y Gavi.

    Además, Martínez no pudo terminar el encuentro: se lesionó en el 44’ y fue reemplazado por el veterano Nicolás Otamendi.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Una figura importante del equipo

    Las estadísticas de Martínez en el torneo muestran lo imprescindible que sigue siendo para Argentina. Fue titular en siete de los ocho partidos; solo se perdió el último de la fase de grupos contra Jordania por descanso. Marcó un gol y dio una asistencia en la victoria sobre Cabo Verde en octavos, que se decidió en prórroga. Su lesión en la primera parte de la final complicó el plan de Scaloni, pues su pase y su defensa agresiva son clave para la salida de balón desde atrás.