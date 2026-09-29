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La CAF estudia sedes alternativas para la Copa Africana de Naciones 2027 mientras los retrasos en las infraestructuras de Kenia y Uganda generan preocupación
Los graves retrasos amenazan los planes del torneo
La Confederación Africana de Fútbol (CAF) está estudiando sedes alternativas para la Copa Africana de Naciones de 2027 ante el creciente temor por la lentitud de los preparativos en Kenia y Uganda, informa BSNSports.com.ng. Junto a Tanzania, ambos países tienen previsto organizar conjuntamente el torneo entre el 19 de junio y el 17 de julio de 2027. Sin embargo, recientes visitas de inspección de la CAF señalaron serias preocupaciones por estadios sin terminar, alojamiento inadecuado y deficiencias logísticas más amplias en toda la región.
- DeFodi Images
El organismo rector estudia opciones para el reemplazo
El medio francés Le Monde reveló que la CAF ya se ha puesto en contacto con Marruecos, Sudáfrica y Argelia como opciones de reserva en caso de que los coanfitriones no cumplan los plazos exigidos. Costa de Marfil y Egipto también están en el radar del organismo rector como posibles alternativas con una infraestructura ya establecida. A pesar de estos planes de contingencia, el presidente de la CAF, Patrice Motsepe, ha expresado públicamente su confianza en el trío de África Oriental, aunque ha admitido que aún queda mucho trabajo por hacer.
Un patrón familiar persigue los derechos de organización
Retirar la organización sería algo ya conocido para la CAF, ya que el organismo rector ha reubicado repetidamente la competición en los últimos años. El torneo se trasladó de Libia a Sudáfrica en 2013, de Marruecos a Guinea Ecuatorial en 2015, de Libia a Gabón en 2017 y de Camerún a Egipto en 2019. La decisión de sustituir a Guinea por Marruecos para la edición de 2025 subraya aún más la larga trayectoria de la CAF a la hora de intervenir cuando los preparativos se quedan atrás respecto al calendario previsto.
- AFP
La cuenta atrás mete presión a los organizadores regionales
Los responsables de la CAF llevarán a cabo nuevas inspecciones en los próximos meses antes de decidir si cancelan la candidatura conjunta de África Oriental. La 36.ª edición tiene un prestigio inmenso, ya que marca el regreso del torneo a la región de la CECAFA por primera vez desde Etiopía 1976 y sirve como la última gran cita bienal. A menos que Kenia y Uganda aceleren drásticamente la construcción de estadios, su histórico sueño de organizar el torneo entre tres países podría pasar rápidamente a un anfitrión en reserva.
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