La búsqueda del nuevo entrenador del Chelsea se reduce ya que tres candidatos quedan fuera para reemplazar al destituido Enzo Maresca
Por qué el Chelsea se separó de Maresca
Una vacante ha surgido en el Chelsea tras la decisión de separarse de Maresca. El estratega italiano fue relevado de sus funciones el Día de Año Nuevo, a pesar de supervisar los triunfos en la Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA en 2025.
Maresca había estado hablando con el Manchester City y la Juventus sobre futuras vacantes, lo que llevó a preguntas obvias sobre su compromiso con la causa, y ahora se le ha liberado para explorar otras oportunidades. Chelsea se encuentra de nuevo en el mercado por un nuevo entrenador como resultado, con otro cambio que se realiza solo 18 meses después de traer al exasistente de Pep Guardiola en el Estadio Etihad.
Se espera que los Blues continúen favoreciendo el potencial sobre el pedigrí, con un entrenador prometedor siendo buscado para heredar las riendas en Stamford Bridge. El ganador del Mundial Fabregas encajaría en ese perfil, ya que continúa forjando su carrera como entrenador en Italia con el Como.
- Getty Images Sport
Tres nombres descartados para el puesto de trabajo en el Chelsea
El Daily Mail informa, sin embargo, que el español, quien pasó cinco años con el Chelsea como jugador entre 2014 y 2019, “no es un candidato” para volver a un entorno familiar. Lo mismo se puede decir de Glasner, según The Athletic, quien cuenta con experiencia en la Premier League y notablemente ganó la FA Cup con el Crystal Palace en 2025.
Mientras tanto, Farioli ha sido descartado por Fabrizio Romano. Ha afirmado en las redes sociales que el entrenador del Porto, que tiene solo 36 años, ha dicho a los aficionados en el Estadio do Dragao: “Seguimos juntos”. Se ha afirmado que el Chelsea necesitaría desembolsar £13 millones ($17m) en compensación si quisieran llevarse a Farioli del Porto, y ese es otro factor que ha llevado a los Blues a buscar opciones alternativas.
El entrenador del Marsella, Roberto De Zerbi, ya estaba fuera de la mesa como opción a pesar de haber tenido conversaciones con los Blues.
¿A quién nombrará el Chelsea como sucesor de Maresca?
Una de esas alternativas es el jefe del Estrasburgo, Liam Rosenior, un rival doméstico de De Zerbi y un hombre vinculado a uno de los clubes hermanos del Chelsea. BlueCo no tendría problemas en moverlo de un banquillo a otro.
Sin embargo, Rosenior no tiene experiencia entrenando en la máxima categoría inglesa. Trabajó con Derby y Hull City antes de dirigirse a Francia. Sin embargo, encaja en el perfil cuando se trata de exuberancia juvenil y un plan táctico que exige jugar un fútbol ofensivo.
John Terry es otra exestrella del Chelsea que ha visto su regreso a su antiguo terreno de juego mencionado. Frank Lampard ya ha tenido dos períodos como jefe del Chelsea - uno permanente y otro interino - y ahora está llamando la atención en el líder del Campeonato, Coventry.
- Getty
¿Podría un rostro familiar regresar a Stamford Bridge?
Parece poco probable que se aleje de ese puesto, pero William Gallas - quien también representó a Chelsea en sus días de jugador - ha mencionado previamente de un tercer período en el Bridge siendo disfrutado: “Después de lo que le pasó a Frank Lampard, tuvimos que ser pacientes. Le está yendo bien ahora mismo con Coventry City, si puede darles la oportunidad de entrar en la Premier League, eso sería lo mejor para él.
“Pero nunca se sabe, podría volver. Por eso es bueno para él mejorar y hacer algo realmente bueno con otro equipo de la Premier League en el futuro, tal vez ayudándolos a entrar en Europa en la Europa League o la Liga de Campeones.
“Eso le daría más experiencia y luego algún día, podríamos verlo en Chelsea de nuevo. Pero ahora mismo, no lo sé. Lo mejor que puede pasarle ahora es que Coventry City vaya a la Premier League. Esa será la mejor historia para él.”
Con gente como Lampard, Fàbregas y De Zerbi aparentemente fuera de la contienda, queda por ver a quién recurrirá Chelsea. El entrenador del U21 Calum McFarlane está listo para asumir el cargo temporalmente para el exigente viaje del domingo al Manchester City.