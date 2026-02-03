Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Casemiro gfxGetty/GOAL
Richard Martin

La búsqueda de centrocampistas del Manchester United comienza ahora: el final de temporada de Casemiro destaca exactamente lo que los Red Devils necesitan durante el mercado de transferencias de verano

Casemiro dijo que tenía "muchos más recuerdos por crear" al anunciar que dejaría el Manchester United al final de la temporada, y ciertamente ha cumplido con esa promesa hasta ahora. En los dos juegos desde que se confirmó su salida en enero, participó en una emocionante victoria por 3-2 contra el Arsenal antes de liderar al equipo en la igualmente dramática victoria por 3-2 sobre el Fulham.

El mayor cumplido para Casemiro es que la victoria sobre el Fulham solo fue tan emocionante porque había sido sustituido faltando 15 minutos para el final. Cuando el internacional brasileño salió del campo, el United ganaba por dos goles, y ambos tenían su sello, ya que anotó su cuarto gol de cabeza de la temporada antes de que su sublime pase sin mirar preparara a su compatriota Matheus Cunha para marcar.

No es la primera vez esta temporada que el caos llega después de que Casemiro sale. De hecho, el domingo fue la tercera vez que el United recibió dos goles en un partido después de sacar a Casemiro esta temporada, ya que lo mismo ocurrió contra el Brighton en octubre y frente al Tottenham en noviembre.

Benjamin Sesko rescató los tres puntos después de que Kevin y Raúl Jiménez parecían haber conseguido un empate para el Fulham y haber terminado con el perfecto comienzo de Michael Carrick como entrenador interino, pero el Stretford End no olvida y fue el nombre de Casemiro el que se cantó más fuerte cuando los jugadores dejaron el campo al final del partido, seguido de cerca por su canción para Carrick.

Pero entre la euforia y admiración por un veterano ganador en serie que está reviviendo los años, había un sentido de temor ante cómo el United va a reemplazar a Casemiro.

  • Manchester United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    'La clase es permanente'

    Casemiro produjo una actuación completa en el mediocampo contra el Fulham, haciendo todo lo que se podría esperar de un mediocampista tanto ofensivo como defensivo. Rompió rutinariamente los ataques del Fulham, movió el balón por el campo de manera sensata para impulsar el juego de construcción del United, abrió el juego con balones largos, desveló un pase que rompió la defensa y creó un gol para Cunha, y anotó con un cabezazo imponente por su cuenta.

    "La forma es temporal, la clase es permanente", dijo Danny Murphy en Match of the Day. "Ha tenido algunos momentos difíciles, pero este es un futbolista altamente inteligente que sabe lo que está haciendo y ha estado en esto mucho tiempo. Él fue el calmado, fue el que hizo que las cosas sucedieran. Esos momentos clave en las áreas de ataque fueron muy importantes. En un juego donde necesitaban que alguien diera un paso adelante, porque Bruno [Fernandes] no estaba en su mejor momento, él lo hizo."

    • Anuncios
  • Manchester United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Superando a grandes centrocampistas en goles

    El conjunto de habilidades multifacéticas de Casemiro contrasta marcadamente con Manuel Ugarte, quien realmente solo es experto en recuperar el balón, y últimamente tampoco ha sido muy bueno en eso. Los números de goles de Casemiro son incluso la envidia de los mediocampistas ofensivos y delanteros, ya que su cabezazo fue su quinto gol de la temporada, colocándolo en el tercer lugar de la lista de máximos goleadores de United junto a Bruno Fernandes y Sesko. Aunque solo tiene dos asistencias, eso es suficiente para colocarlo en el tercer lugar entre sus compañeros de equipo, junto a Cunha y Amad Diallo.

    El ratio de goles de Casemiro - 22 en 148 partidos, con un promedio de un gol exitoso cada 6.7 apariciones - también supera a todos los mediocampistas defensivos del United en la era de la Premier League. Solo Marouane Fellaini, quien pasó gran parte de su carrera en el United como mediocampista ofensivo, se acerca con ocho, mientras que Scott McTominay es el siguiente con 8.8. También es significativamente mejor que el promedio de Roy Keane, con un gol cada 9.4 juegos, el de Paul Ince con 9.7, el de Carrick con 19.3, el de Darren Fletcher con 14.2, el de Nicky Butt con 14.8 o el de Fred con 15.2.

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Papel crucial

    Casemiro lidera entre los jugadores del United en cuanto a entradas con 52, es segundo detrás de Fernandes en recuperaciones con 51 y segundo en duelos ganados, solo superado por Patrick Dorgu.

    "Ha jugado un papel crucial desde que asumí el cargo," dijo Carrick. "Respeto profundamente lo que hace y su ética de trabajo diaria. La determinación y el impulso que tiene - solo se puede lograr tanto con esas cualidades. Está deseoso de terminar la temporada con fuerza."

    Casemiro también recibió elogios de una fuente inesperada en Jamie Carragher. La leyenda del Liverpool efectivamente escribió el obituario futbolístico del brasileño después de la derrota por 4-0 ante el Crystal Palace hacia el final de la campaña 2023-24, pero finalmente se retractó de esa posición el domingo.

    "Ahora es justo decir que el fútbol no lo ha abandonado," Carragher dijo en Sky Sports. "Crédito para él, parece un jugador completamente diferente. Físicamente también parece un jugador diferente.

    "Incluso cuando dije eso, lo mirabas y parecía un anciano llegando al final de su tiempo como jugador. Y ya sea que se haya descuidado un poco, o ahora esté siendo ultraprofesional, físicamente, se ve completamente diferente."

  • FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-MAN CITYAFP

    No coincide

    Las opciones preferidas de United para reemplazar a Casemiro son bien conocidas: Carlos Baleba del Brighton, Adam Wharton del Crystal Palace y Elliot Anderson del Nottingham Forest, así como Joao Gomes del Wolves como una opción menos probable. 

    En términos de productividad, ninguno de ellos está ofreciendo lo que Casemiro hace en este momento, aunque con la importante salvedad de que están jugando en equipos en la mitad inferior de la tabla, con Forest un lugar por encima de la zona de descenso. Anderson tiene un gol y dos asistencias, Wharton no tiene goles y dos asistencias, mientras que Baleba, que ha tenido una temporada muy decepcionante con Brighton, aún no ha contribuido directamente a un gol.

    Wharton elevaría la capacidad de juego con balón de United a un nuevo nivel y casi iguala a Casemiro en cuanto a entradas, pero aún no tiene la calidad ofensiva del brasileño ni sus cualidades de liderazgo.

  • Elliot Anderson Nottingham Forest 2025-26Getty

    La prioridad

    Gomes sería la opción más barata para el United, alrededor de £44 millones, pero su experiencia con Ugarte debería impulsarlos a gastar mucho en una opción premium, como lo hicieron con Casemiro, ganador de la Champions League en cinco ocasiones.

    El precio inicial de Wharton sería de £65 millones, pero podría subir hasta £100 millones, mientras que se siente que £100 millones serían la tarifa mínima para Anderson. Dado el variado conjunto de habilidades del titular de Inglaterra, liderazgo y trayectoria profesional, debería ser el objetivo principal, con una suma de nueve cifras como un precio que vale la pena pagar.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-FULHAMAFP

    Rellenando el vacío

    A quien sea que el United elija, saben que reemplazar a Casemiro no será ni barato ni simple. Solo pregúntenle al Real Madrid, que gastó hasta £86 millones en Aurelien Tchouameni justo antes de vender a Casemiro al United, después de haber pagado ya £34 millones para obtener a Eduardo Camavinga el año anterior para prepararse para la eventual salida del brasileño.

    El ingobernable vestuario del Madrid podría ciertamente beneficiarse de una personalidad como la de Casemiro en este momento, y el United seguramente extrañará su presencia influyente así como su impacto tangible en los resultados.

    Casemiro no solo está brindando más recuerdos al United para llevarse consigo cuando se vaya, les está dando una tarea gigantesca en encontrar su reemplazo.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Tottenham crest
Tottenham
TOT
0