La Bundesliga negocia un acuerdo de 1.000 millones de euros con una empresa de inversión estadounidense para reducir la brecha financiera con la Premier League

La Bundesliga alemana negocia un préstamo de1.000 millones de euros con la firma de inversión estadounidense Apollo Sports Capital.

Según The Athletic, el acercamiento se produjo tras una reunión privada en Nueva York en junio, cuando altos representantes de la liga y la firma discutieron un préstamo a 20 años.

Según fuentes cercanas, la propuesta no surgió de una licitación formal, sino de una iniciativa directa que usa como garantía los futuros ingresos por derechos de retransmisión nacionales. Para avanzar, el acuerdo debe superar un importante escollo democrático.