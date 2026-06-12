Demichelis inició su carrera como entrenador en 2017 en el Málaga CF, su último club como jugador, donde fue asistente de Michel y José González.

Luego regresó al club más laureado de Alemania para dirigir al sub-19 y, más tarde, al filial. En enero de 2023 volvió a Argentina para incorporarse al histórico River Plate de Buenos Aires.

Al término del curso se proclamó campeón y sumó otros dos títulos. En agosto de 2024 fichó por el CF Monterrey de México, donde finalizó su etapa en mayo pasado.