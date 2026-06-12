Radio Marca Baleares informa que el entrenador del RCD Mallorca ha recibido una oferta de la Bundesliga. Según La Última Hora, el interesado es el RB Leipzig. Por tanto, Demichelis dejaría el Mallorca para fichar por un equipo alemán.
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¡La bomba sobre el entrenador se va concretando! El RB Leipzig quiere fichar a una antigua estrella del FC Bayern para sustituir a Ole Werner
Demichelis, de 45 años, que jugó 259 partidos con el Bayern Múnich entre 2003 y 2011, acababa de renovar por dos años con el equipo descendido de La Liga. Sin embargo, tiene una cláusula de rescisión que el club sajón planea activar.
Llegó el 1 de marzo con el objetivo de evitar el descenso, pero en doce partidos solo consiguió una media de 1,5 puntos.
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Demichelis lleva nueve años como entrenador.
Demichelis inició su carrera como entrenador en 2017 en el Málaga CF, su último club como jugador, donde fue asistente de Michel y José González.
Luego regresó al club más laureado de Alemania para dirigir al sub-19 y, más tarde, al filial. En enero de 2023 volvió a Argentina para incorporarse al histórico River Plate de Buenos Aires.
Al término del curso se proclamó campeón y sumó otros dos títulos. En agosto de 2024 fichó por el CF Monterrey de México, donde finalizó su etapa en mayo pasado.
Al parecer, Werner ya se ha visto dos veces al borde de la salida en Leipzig
En Leipzig, los rumores sobre la posible salida de Werner tras solo una temporada han cobrado nuevo impulso. Hay opiniones divididas sobre la continuidad del técnico de 38 años.
En el club hay dos posturas: el director global de fútbol, Jürgen Klopp, critica el trabajo de Werner y quiere su salida, mientras que la dirección de Leipzig lo respalda y ya lo ha salvado de dos posibles despidos.
Según Sky, el equipo de expertos ya habría destituido a Werner: «Si hubiera dependido de nosotros, Werner ya no estaría en el cargo».
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La nota media de Werner en Leipzig es de 1,95.
Hace un año, el RB fichó a Werner tras su salida del Werder, pagando unos 1,5 millones de euros. Su gestión fue un éxito: después de la peor temporada del club en la Bundesliga (2024/25), que acabó con la eliminación de las competiciones internacionales, llegó una de las mejores campañas del equipo de Leipzig. Solo le faltaron dos puntos para igualar el récord de la campaña 2016/17 y el club regresó a la Champions.
Además, con una media de 1,95 puntos por partido en 38 encuentros, Werner ya figura entre los mejores técnicos del club. Logró este resultado pese a la presión de reconstruir el equipo tras la salida de sus tres máximos goleadores: Benjamin Sesko, Xavi Simons y Lois Openda. También se marcharon Yussuf Poulsen y Kevin Kampl, dos referentes.
Aun así, ganó el vestuario y sacó lo mejor de varios futbolistas: Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald y, sobre todo, el fichaje Yan Diomande.