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"La bomba del año": tormenta de reacciones técnicas y mediáticas por la llegada de Salah al Trabzonspor

FEATURES
M. Salah
Trabzonspor
Superlig
Egipto

¿Qué dijeron las estrellas de la teleserie y la prensa turca sobre la llegada de «Mo»?

El fichaje del astro egipcio Mohamed Salah, capitán de la selección nacional y exjugador del Liverpool, por el club turco Trabzonspor ha generado una amplia ola de reacciones en los círculos deportivos, mediáticos y artísticos de Turquía. 

La operación, cuyo avance en las negociaciones se anunció oficialmente y a la que siguió la llegada del jugador a territorio turco, se considera uno de los acontecimientos más destacados del mercado de fichajes veraniego, en medio de una celebración popular y mediática que refleja su importancia histórica tanto para el club como para la liga turca.

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  • Los medios turcos describen el fichaje como la "bomba del año"

    La operación tuvo una cobertura intensa en los periódicos y canales turcos, que siguieron sus novedades minuto a minuto. El diario Habertürk describió el traspaso de Mohamed Salah al Trabzonspor como "la bomba del año", en alusión a la magnitud de la sorpresa y al impacto previsto sobre el equilibrio de fuerzas en la Superliga turca.

    El periódico publicó el anuncio oficial del club sobre el inicio de las negociaciones con el capitán de la selección de Egipto, y luego prosiguió la cobertura de los detalles de su llegada a Turquía, su paso por el reconocimiento médico y la firma de los contratos. 

    La cobertura destacó cómo la operación contribuyó a elevar las acciones del club en la bolsa, y volvió a poner el foco en las aspiraciones del Trabzonspor de competir por los títulos locales y continentales.

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  • Interés mediático por el fichaje: las dimensiones económicas y su importancia para el club y la liga

    Los informes de los medios turcos prestaron atención a los detalles económicos que convierten el fichaje en algo excepcional, al confirmar que el jugador egipcio obtuvo un salario anual estimado en 17 millones de euros, además de primas que alcanzan los 5 millones de euros y un porcentaje de las ventas de camisetas. Estas cláusulas fueron consideradas uno de los mayores contratos en la historia del Trabzonspor y de la liga turca, por el elevado valor comercial y deportivo que conllevan.

    Los observadores consideran que el fichaje no se limita a reforzar las filas deportivas del equipo, sino que representa una inversión a largo plazo en la imagen mediática y comercial del club, especialmente por la arrolladora popularidad de la que goza Salah a nivel mundial.

    En definitiva, las reacciones turcas reflejaron una mezcla de entusiasmo entre la afición, celebración deportiva y una intensa cobertura mediática, confirmando que la incorporación de Mohamed Salah al Trabzonspor no es un simple traspaso de un jugador, sino un acontecimiento del que se espera que deje una huella clara en el fútbol turco en las próximas temporadas.

  • Las estrellas de las series turcas reaccionan al fichaje de Salah

    Las reacciones al fichaje de Mohamed Salah por el Trabzonspor no se limitaron únicamente a la afición y a la prensa deportiva, sino que se extendieron rápidamente a los círculos artísticos y culturales de Turquía. 

    El actor turco Gökhan Alkan, protagonista de la serie "Latido del corazón", celebró la incorporación de la estrella egipcia a las filas del conjunto burdeos y azul. 

    Alkan expresó su gran alegría por este movimiento, señalando que representa un enorme refuerzo para el fútbol turco, y añadiendo que la presencia de un jugador de este nivel mundial otorga a la Superliga un impulso mediático y artístico sin precedentes.

    La celebración de Alkan se enmarcó en un contexto más amplio que refleja el interés de las estrellas de la pantalla turca por los grandes acontecimientos deportivos, especialmente cuando se trata de un jugador con una popularidad arrolladora como Salah. 

    Sus declaraciones contribuyeron a poner el foco en el aspecto cultural del fichaje, que pasó de ser un simple traspaso deportivo a un tema comentado tanto por artistas como por seguidores, lo que aumentó el nivel de interacción en las redes sociales.

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  • Bienvenida de los representantes y confirmación del impacto popular del fichaje

    En el mismo contexto, el actor turco Emre Bulat dio la bienvenida a la llegada de Mohamed Salah a suelo turco de cara a completar los trámites de su incorporación al Trabzonspor. 

    Bulat describió al jugador con una frase llamativa al decir: «Una leyenda ha llegado al país», expresando su orgullo por este acontecimiento que vuelve a situar al fútbol turco en el foco de atención mundial.

    Las declaraciones de Bulat, junto con la celebración de Alkan, reflejaron el nivel de influencia popular y mediática que Salah posee dentro y fuera de Turquía. 

    mohamed salahhttps://www.instagram.com/stories/emrbult/?hl=ar

    El fichaje se convirtió en un acontecimiento que trasciende los límites del terreno de juego para llegar a sectores culturales más amplios, ya que las estrellas del drama pasaron a formar parte de la ola general de bienvenida, subrayando que la llegada del "Rey Egipcio" representa un momento decisivo en la historia del club y de la liga turca al mismo tiempo.

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  • Las redes sociales estallan con la llegada de Mohamed Salah

    Las redes sociales en Turquía se vieron inundadas por una enorme ola de tuits que daban la bienvenida a la llegada de la estrella egipcia Mohamed Salah a la ciudad de Trabzon, como preludio a su incorporación oficial a las filas del Trabzonspor. 

    La plataforma "X" se llenó de frases como "Bienvenido, rey egipcio" y "Trabzon se ha convertido en la capital del fútbol", donde miles de aficionados expresaron su orgullo por la incorporación de uno de los mejores jugadores del mundo a su equipo. 

    Las cuentas de los aficionados se transformaron en escenarios de celebración digital, en los que se publicaron videos e imágenes de bienvenida diseñados especialmente para el acontecimiento, lo que refleja el estado de expectación y entusiasmo sin precedentes que vive la ciudad desde el anuncio del avance de las negociaciones.

    Los aficionados del Trabzonspor lanzaron varias etiquetas interactivas nada más llegar Salah a suelo turco, entre las más destacadas #HoşgeldinSalah, #KralTrabzonda y #EfsaneGeldi, que encabezaron la lista de las más comentadas en Turquía en cuestión de horas.

    Los comentarios de los aficionados en los tuits reflejaron un estado de gran optimismo respecto al futuro del equipo tras este fichaje, y la mayoría de las opiniones coincidieron en que la llegada de Salah no es solo la contratación de un jugador, sino "el fichaje del siglo" que cambiará el equilibrio de fuerzas en la Superliga, tal y como lo describieron algunas cuentas de aficionados citando a los periódicos locales. 

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