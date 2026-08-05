"La bomba del año": tormenta de reacciones técnicas y mediáticas por la llegada de Salah al Trabzonspor

Las redes sociales en Turquía se vieron inundadas por una enorme ola de tuits que daban la bienvenida a la llegada de la estrella egipcia Mohamed Salah a la ciudad de Trabzon, como preludio a su incorporación oficial a las filas del Trabzonspor.
La plataforma "X" se llenó de frases como "Bienvenido, rey egipcio" y "Trabzon se ha convertido en la capital del fútbol", donde miles de aficionados expresaron su orgullo por la incorporación de uno de los mejores jugadores del mundo a su equipo.
Las cuentas de los aficionados se transformaron en escenarios de celebración digital, en los que se publicaron videos e imágenes de bienvenida diseñados especialmente para el acontecimiento, lo que refleja el estado de expectación y entusiasmo sin precedentes que vive la ciudad desde el anuncio del avance de las negociaciones.
Los aficionados del Trabzonspor lanzaron varias etiquetas interactivas nada más llegar Salah a suelo turco, entre las más destacadas #HoşgeldinSalah, #KralTrabzonda y #EfsaneGeldi, que encabezaron la lista de las más comentadas en Turquía en cuestión de horas.
Los comentarios de los aficionados en los tuits reflejaron un estado de gran optimismo respecto al futuro del equipo tras este fichaje, y la mayoría de las opiniones coincidieron en que la llegada de Salah no es solo la contratación de un jugador, sino "el fichaje del siglo" que cambiará el equilibrio de fuerzas en la Superliga, tal y como lo describieron algunas cuentas de aficionados citando a los periódicos locales.