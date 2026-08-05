"La bomba del año": tormenta de reacciones técnicas y mediáticas por la llegada de Salah al Trabzonspor

Las reacciones al fichaje de Mohamed Salah por el Trabzonspor no se limitaron únicamente a la afición y a la prensa deportiva, sino que se extendieron rápidamente a los círculos artísticos y culturales de Turquía.

El actor turco Gökhan Alkan, protagonista de la serie "Latido del corazón", celebró la incorporación de la estrella egipcia a las filas del conjunto burdeos y azul.

Alkan expresó su gran alegría por este movimiento, señalando que representa un enorme refuerzo para el fútbol turco, y añadiendo que la presencia de un jugador de este nivel mundial otorga a la Superliga un impulso mediático y artístico sin precedentes.

La celebración de Alkan se enmarcó en un contexto más amplio que refleja el interés de las estrellas de la pantalla turca por los grandes acontecimientos deportivos, especialmente cuando se trata de un jugador con una popularidad arrolladora como Salah.

Sus declaraciones contribuyeron a poner el foco en el aspecto cultural del fichaje, que pasó de ser un simple traspaso deportivo a un tema comentado tanto por artistas como por seguidores, lo que aumentó el nivel de interacción en las redes sociales.