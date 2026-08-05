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"La bomba del año": tormenta de reacciones técnicas y mediáticas por la incorporación de Salah al Trabzonspor

FEATURES
M. Salah
Trabzonspor
Superlig
Egipto

¿Qué dijeron las estrellas de la teleserie y la prensa turca sobre la llegada de "Mo"?

El fichaje de la estrella egipcia Mohamed Salah, capitán de la selección nacional y exjugador del Liverpool, por el club turco Trabzonspor ha provocado una amplia ola de reacciones en los círculos deportivos, mediáticos y artísticos de Turquía. 

El fichaje, cuyas negociaciones se anunciaron oficialmente como avanzadas y al que siguió la llegada del jugador a suelo turco, se considera uno de los acontecimientos más destacados del mercado de fichajes de verano, en medio de una celebración popular y mediática que refleja su importancia histórica tanto para el club como para la liga turca.

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  • Los medios turcos describen el fichaje como la «bomba del año»

    El fichaje tuvo una amplia cobertura en los periódicos y canales turcos, que siguieron su desarrollo minuto a minuto. El diario Habertürk describió el traspaso de Mohamed Salah al Trabzonspor como "la bomba del año", en alusión a la magnitud de la sorpresa y al impacto previsto sobre el equilibrio de fuerzas en la Superliga turca.

    El periódico publicó el anuncio oficial del club sobre el inicio de las negociaciones con el capitán de la selección de Egipto, y luego continuó cubriendo los detalles de su llegada a Turquía, su sometimiento a las pruebas médicas y la firma de los contratos. 

    La cobertura destacó cómo el fichaje contribuyó a elevar las acciones del club en la bolsa, y volvió a poner el foco en las aspiraciones del Trabzonspor de competir por los títulos nacionales y continentales.

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  • Interés mediático por el fichaje: las dimensiones económicas y su importancia para el club y la liga

    Los informes de la prensa turca prestaron atención a los detalles económicos que hacen del acuerdo algo excepcional, ya que aseguraron que el jugador egipcio obtuvo un salario anual estimado en 17 millones de euros, además de primas que alcanzan los 5 millones de euros y un porcentaje de la venta de camisetas. Estas cláusulas fueron consideradas uno de los mayores contratos en la historia del Trabzonspor y de la liga turca, por su elevado valor comercial y deportivo.

    Los observadores consideran que el acuerdo no se limita a reforzar las filas deportivas del equipo, sino que representa una inversión a largo plazo en la imagen mediática y comercial del club, especialmente con la arrolladora popularidad de la que goza Salah a nivel mundial.

    En definitiva, las reacciones turcas reflejaron una mezcla de entusiasmo de la afición, celebración deportiva y una intensa cobertura mediática, para confirmar que la incorporación de Mohamed Salah al Trabzonspor no es un simple traspaso de un jugador, sino un acontecimiento que se espera deje una huella clara en el fútbol turco en las próximas temporadas.

  • Las estrellas del drama turco reaccionan al fichaje de Salah

    Las reacciones al traspaso de Mohamed Salah al Trabzonspor no se limitaron únicamente a la afición y a la prensa deportiva, sino que se extendieron rápidamente a los círculos artísticos y culturales de Turquía. 

    El actor turco Gökhan Alkan, protagonista de la serie "Latidos del corazón", celebró la incorporación de la estrella egipcia a las filas del conjunto vinotinto y azul. 

    Alkan expresó su gran alegría por este movimiento, señalando que representa un refuerzo importante para el fútbol turco, y añadiendo que la presencia de un jugador de este nivel mundial otorga a la Superliga un impulso mediático y artístico sin precedentes.

    La celebración de Alkan se enmarca en un contexto más amplio que refleja el interés de las estrellas de la pantalla turca por los grandes acontecimientos deportivos, especialmente cuando se trata de un jugador con una popularidad arrolladora como Salah. 

    Sus declaraciones contribuyeron a poner de relieve la vertiente cultural del traspaso, que pasó de ser una simple operación deportiva a convertirse en un tema del que hablan tanto artistas como seguidores, lo que aumentó el volumen de interacción en las plataformas de redes sociales.

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    Bienvenida de los representantes y confirmación del impacto popular del fichaje

    En el mismo contexto, el actor turco Emre Bulat dio la bienvenida a la llegada de Mohamed Salah a territorio turco, como paso previo a completar los trámites de su incorporación al Trabzonspor. 

    Bulat describió al jugador con una frase llamativa, al afirmar: «Una leyenda ha llegado al país», expresando su orgullo por este acontecimiento que sitúa al fútbol turco de nuevo en el centro de la atención mundial.

    Las declaraciones de Bulat, junto con la celebración de Alkan, reflejaron la magnitud de la influencia popular y mediática de la que goza Salah dentro y fuera de Turquía. 

    El fichaje se convirtió en un acontecimiento que trasciende los límites del terreno de juego para alcanzar sectores culturales más amplios, ya que las estrellas de la ficción televisiva pasaron a formar parte de la ola general de bienvenida, confirmando que la llegada del "Rey egipcio" representa un momento decisivo en la historia del club y de la liga turca a la vez.

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