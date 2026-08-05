Las reacciones al traspaso de Mohamed Salah al Trabzonspor no se limitaron únicamente a la afición y a la prensa deportiva, sino que se extendieron rápidamente a los círculos artísticos y culturales de Turquía.

El actor turco Gökhan Alkan, protagonista de la serie "Latidos del corazón", celebró la incorporación de la estrella egipcia a las filas del conjunto vinotinto y azul.

Alkan expresó su gran alegría por este movimiento, señalando que representa un refuerzo importante para el fútbol turco, y añadiendo que la presencia de un jugador de este nivel mundial otorga a la Superliga un impulso mediático y artístico sin precedentes.

La celebración de Alkan se enmarca en un contexto más amplio que refleja el interés de las estrellas de la pantalla turca por los grandes acontecimientos deportivos, especialmente cuando se trata de un jugador con una popularidad arrolladora como Salah.

Sus declaraciones contribuyeron a poner de relieve la vertiente cultural del traspaso, que pasó de ser una simple operación deportiva a convertirse en un tema del que hablan tanto artistas como seguidores, lo que aumentó el volumen de interacción en las plataformas de redes sociales.