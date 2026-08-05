"La bomba del año": tormenta de reacciones técnicas y mediáticas por la incorporación de Salah al Trabzonspor

El fichaje de la estrella egipcia Mohamed Salah, capitán de la selección nacional y exjugador del Liverpool, por el club turco Trabzonspor ha provocado una amplia ola de reacciones en los círculos deportivos, mediáticos y artísticos de Turquía.
El fichaje, cuyas negociaciones se anunciaron oficialmente como avanzadas y al que siguió la llegada del jugador a suelo turco, se considera uno de los acontecimientos más destacados del mercado de fichajes de verano, en medio de una celebración popular y mediática que refleja su importancia histórica tanto para el club como para la liga turca.