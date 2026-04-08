En parte, los medios españoles —siempre críticos con sus equipos cuando no ganan— tuvieron razón. El Bayern dominó largos tramos del partido, mostró un esfuerzo abnegado en todas las líneas y podría, o quizá debería, haber ganado por un margen mayor. En algunas situaciones, el FCB contó con ese punto de suerte que se necesita a este nivel.

La Bestia Negria ha vuelto renovada y con suerte, lo que complicará la vida a sus rivales en la Champions. Algo que no siempre acompañó a los muniqueses en el pasado reciente, sobre todo ante el Real Madrid en la década de 2010.

No se puede negar que el equipo de Álvaro Arbeloa creó ocasiones de gran calidad, tanto en la primera como en la segunda parte, frente al «quizás mejor equipo de Europa en la actualidad». El valor de goles esperados (xG) de 1,97 lo dice todo. Sin embargo, Manuel Neuer frustró cualquier intento de remontada con una actuación de sus mejores tiempos y, al final, recibió elogios por todas partes.

Aun así, el capitán se salvó en dos errores en la primera parte. Con su habitual audacia en las transiciones, a los 40 años corrigió primero un despeje fallido y luego lanzó un saque de puerta a la espalda de un rival, sin que los talentosos jugadores del Real Madrid pudieran controlar el balón. Al final, otra salida valiente puso de nuevo en vilo a la grada. Dayot Upamecano, además, falló en el timing y dejó a Vinicius Junior ante la portería vacía, aunque el brasileño solo acertó a enviar el balón al lateral de la red.