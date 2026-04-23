El miércoles se confirmó el cese de Liam Rosenior como entrenador del Chelsea tras una racha de malos resultados. Según BBC Sport, su gestión dividía a la plantilla.
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La BBC revela el apodo hiriente que un jugador del Chelsea le puso a Liam Rosenior
Tras cinco derrotas ligueras consecutivas, el Chelsea destituyó el miércoles a Rosenior, quien dirigía el club desde enero. Según la BBC Sport, la plantilla dudaba de sus capacidades.
Un jugador incluso le puso el apodo de «el profesor sustituto», lo que refleja una falta de autoridad. El vestuario estaba dividido, sobre todo entre los hispanohablantes, poco convencidos con Rosenior.
El punto más bajo llegó cuando el peluquero de Marc Cucurella publicó en X, antes del partido contra el Brighton & Hove Albion, que Cole Palmer y João Pedro no jugarían.
Aunque al principio Rosenior se basó en el trabajo de su predecesor, Enzo Maresca, no logró imponer su propia filosofía. Optó por jugar con un solo centrocampista defensivo, lo que obligó a Moisés Caicedo a cubrir demasiado terreno.
Además, sus decisiones en la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain fueron muy criticadas internamente: apostó por Mamadou Sarr (20) como titular y un error suyo facilitó la derrota por 0-3 en casa.
Además, el Chelsea lleva cinco partidos consecutivos en la Premier League sin marcar, su sequía más larga en 114 años.
La derrota 3-0 ante el Brighton costó el cargo a Rosenior. El Chelsea confiaba en que mantuviera el rumbo hasta final de temporada, pero la falta de reacción en ese partido fue decisiva.
Su falta de sintonía con la directiva aceleró la decisión, ya que el club cree que con otro técnico tendrá más opciones de alcanzar Europa y la FA Cup.
Calum McFarlane acabará la temporada como técnico interino del Chelsea. Para la próxima campaña, los principales candidatos son Andoni Iraola (AFC Bournemouth), Marco Silva (Fulham) y Edin Terzic (sin equipo).