El entrenador del Shakhtar Donetsk, Arda Turan, expresó su total orgullo por sus jugadores mientras se preparan para enfrentarse al PSV en el PSV Stadion. El conjunto ucraniano afrontó un calendario de viaje largo y arduo, saliendo en autobús desde Leópolis para cruzar la frontera hacia Polonia antes de volar desde Rzeszow a los Países Bajos.

Turan explicó que la guerra en curso en Ucrania obliga al equipo a adaptar su preparación, utilizando análisis táctico en vídeo durante los desplazamientos en lugar de las tradicionales sesiones sobre el césped.

El técnico subrayó que llevar esperanza al pueblo ucraniano está por encima de cualquier fatiga física derivada del viaje.



