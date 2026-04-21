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La baronesa Karren Brady renuncia tras 16 años como vicepresidenta del West Ham y publica un emotivo comunicado
Brady pone fin a su legendaria etapa en el East London
La salida de Brady pone fin a casi cuatro décadas de trabajo junto al copresidente David Sullivan. Llegó a los Hammers en 2010 con Sullivan y el difunto David Gold, y fue clave en la historia reciente del club, especialmente en la complicada mudanza del Boleyn Ground al London Stadium en 2016.
«Ha sido un privilegio trabajar con la junta, la dirección, los jugadores, el personal y los aficionados del West Ham United», declaró en la web oficial del club. «Juntos hemos logrado grandes hitos, pero lo más destacado siempre será ganar la UEFA Europa Conference League, un momento que recordaré siempre. Estoy profundamente agradecida por las relaciones, los retos y las oportunidades que han marcado mi etapa en el club».
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La junta directiva afronta una situación con altibajos recientes
Aunque el éxito europeo de 2023 en Praga sigue siendo un momento culminante, la última temporada de Brady se ha visto empañada por dificultades económicas y problemas sobre el terreno de juego. En febrero, el club registró unas pérdidas antes de impuestos de 104,2 millones de libras, y las protestas de la afición se han dirigido en ocasiones contra la directiva, mientras el equipo de Nuno Espírito Santo lucha por evitar el descenso de la máxima categoría.
Aun así, su aportación comercial es innegable: lideró el alquiler del London Stadium, con 62 500 asientos, y gracias a ello el West Ham superó los 50 000 abonados. También fue clave en operaciones destacadas, como el traspaso récord en el Reino Unido de Declan Rice al Arsenal.
Lluvia de homenajes por parte de la directiva del West Ham
Sullivan, quien nombró a Brady directora general del Birmingham City en 1993, cuando tenía solo 23 años, destacó su labor. «Karren ha sido una líder excepcional y fundamental en el crecimiento del club. Le deseamos éxito en sus futuros proyectos y agradecemos su extraordinaria contribución durante 16 años», declaró.
El copresidente Daniel Kretinsky destacó su labor en temas de estadio y fichajes clave: «Le agradezco sinceramente nuestra colaboración desde 2021 y todo lo que ha hecho por el club. Su labor en el crecimiento del West Ham United, como el contrato a largo plazo con el London Stadium, la transición accionarial y el traspaso récord de Declan Rice, ha sido esencial aunque a veces poco reconocida. Karren es muy valorada en la comunidad directiva de la Premier League y ha representado excelentemente a nuestro club. Le deseo mucha suerte en sus futuros proyectos».
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Prepararse para los retos del futuro
Brady, que se aleja de la gestión diaria de un club de la Premier League, asegura que su amor por el fútbol permanece. Mantiene su pasión y su compromiso con la próxima generación de líderes. Su salida marca un cambio importante en la directiva del West Ham, que inicia una nueva etapa sin una de sus ejecutivas más destacadas.