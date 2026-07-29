Después de tan solo un año en el Al Hilal, Theo Hernández ya prepara su regreso a Europa. El lateral francés sueña con volver al máximo nivel y, según el medio Foot Mercato, se habría ofrecido a uno de los grandes clubes italianos.

Apenas un año después de su llegada a Arabia Saudí, Theo Hernández ya ha empezado a mirar hacia el futuro. El lateral izquierdo francés había firmado un contrato de larga duración con el Al Hilal, convencido por un nuevo reto en lo deportivo, familiar y económico tras una destacada aventura en las filas del Milan. El internacional francés llegó en el verano de 2025 con la ambición de descubrir una liga en pleno crecimiento y aceptó abrir un capítulo nuevo e importante en su carrera.

El mismo medio prosigue: "Pero esta experiencia, por lucrativa que sea, no parece haber colmado del todo sus expectativas. A punto de cumplir 29 años, Theo Hernández sigue creyendo que le quedan varios años más al máximo nivel, y ya no oculta su deseo de regresar a los grandes escenarios europeos. Su participación en el Mundial ha reforzado esa convicción".

A pesar de su salida del continente europeo, el exseleccionador de Francia Didier Deschamps ha mantenido su confianza en él, convencido de que el defensa aún es capaz de aportar su empuje, su fuerza y su experiencia al más alto nivel.

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