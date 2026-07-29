Los planes de los grandes jugadores cambian con rapidez en el mercado de fichajes, ya que los contratos largos y los proyectos ambiciosos no garantizan necesariamente la continuidad de la relación entre ambas partes, especialmente cuando cambian las prioridades.
Y a pesar del boom que ha vivido el fútbol saudí en la captación de las mayores estrellas del mundo, algunos jugadores siguen viendo los terrenos de juego europeos como la etapa más importante de su carrera profesional.
En este contexto, el actual mercado de fichajes veraniego podría redibujar el futuro de la estrella del Al-Hilal, Theo Hernández, sobre quien varios informes han asegurado durante las últimas horas que está ofreciendo sus servicios a un gigante europeo, con la esperanza de regresar al Viejo Continente.