La ausencia de Rodrygo no es el fin del mundo: ¿cómo se recupera el Real Madrid de la bofetada del Barcelona?

Desde luego, el Real Madrid no quería perder a Rodri de esta manera, y la historia no fue simplemente una operación fallida en las últimas horas del mercado de fichajes, ni un jugador que eligió otra oferta tras sopesar varios clubes; había un deseo claro por parte del Real Madrid de hacerse con los servicios del centrocampista español, y durante un tiempo la operación parecía ir por buen camino, antes de que se produjera el giro dramático que el conjunto blanco no esperaba.

Después, la lentitud a la hora de cerrar la operación, y no manejarla con la rapidez y contundencia necesarias, le dio a Rodri margen para replantearse su futuro.

Luego llegó el mayor golpe: Rodri eligió al Barcelona.

Y es precisamente aquí donde reside lo delicado de la historia para el Real Madrid: perder a un jugador que querías frente a otro club es algo que ocurre en el fútbol constantemente, pero perder a un jugador de esta importancia frente al eterno rival, y después de que el nombre del Real Madrid estuviera muy presente en la escena, es una historia completamente distinta.

Es una bofetada.

Pero, al mismo tiempo, no es el fin del mundo.

La verdadera pregunta ahora no es: ¿por qué perdió el Real Madrid a Rodri? La pregunta más importante es: ¿cómo afronta el Real Madrid la pérdida de Rodri?