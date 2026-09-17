Klopp está claramente interesado en evaluar la profundidad de talento de la que dispone mientras Alemania se prepara para un exigente calendario de la Liga de Naciones de la UEFA. Al seleccionar a un total de 44 jugadores, el técnico de 59 años se asegura de tener una visión de primera mano tanto de las estrellas consolidadas como de las promesas emergentes, al tiempo que gestiona las exigencias físicas de un calendario cargado. Cada grupo será responsable de dos partidos, una estrategia diseñada para ofrecer a Klopp una visión completa de la profundidad de talento a su disposición mientras comienza su etapa al frente de Alemania.

La logística de esta convocatoria es única, ya que solo un jugador ha conseguido cubrir la distancia entre las dos listas diferenciadas. El portero del Augsburgo Finn Dahmen es el único nombre incluido tanto en la convocatoria de 24 jugadores destinada a los dos primeros partidos como en el grupo de 20 futbolistas asignado a los dos últimos encuentros.