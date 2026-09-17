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¡La audaz nueva era de Jurgen Klopp! El exentrenador del Liverpool nombra DOS convocatorias de Alemania y da entrada a un gran número de debutantes para la Liga de Naciones
La radical gestión de la plantilla de Klopp
Klopp está claramente interesado en evaluar la profundidad de talento de la que dispone mientras Alemania se prepara para un exigente calendario de la Liga de Naciones de la UEFA. Al seleccionar a un total de 44 jugadores, el técnico de 59 años se asegura de tener una visión de primera mano tanto de las estrellas consolidadas como de las promesas emergentes, al tiempo que gestiona las exigencias físicas de un calendario cargado. Cada grupo será responsable de dos partidos, una estrategia diseñada para ofrecer a Klopp una visión completa de la profundidad de talento a su disposición mientras comienza su etapa al frente de Alemania.
La logística de esta convocatoria es única, ya que solo un jugador ha conseguido cubrir la distancia entre las dos listas diferenciadas. El portero del Augsburgo Finn Dahmen es el único nombre incluido tanto en la convocatoria de 24 jugadores destinada a los dos primeros partidos como en el grupo de 20 futbolistas asignado a los dos últimos encuentros.
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Caras nuevas y convocatorias sorpresa
Fiel a su reputación de apostar por el talento, Klopp ha abierto la puerta a varios jugadores aún no internacionales para dejar su huella en la escena internacional. Los titulares están dominados por la inclusión de Yannick Keidel, del SV Elversberg, cuyas actuaciones en las categorías inferiores han llamado claramente la atención del nuevo equipo técnico. Junto a él, entre los posibles debutantes, están Hennes Behrens, del Augsburgo, Max Rosenfelder, del Friburgo, y la prometedora perla del TSG Hoffenheim, Bambase Conte.
La convocatoria para los dos primeros partidos contra Países Bajos y Grecia es una mezcla de estrellas consolidadas y estas promesas emergentes. El defensa del Inter Yann Aurel Bisseck y Nathaniel Brown, del Bayern de Múnich, están incluidos en una línea defensiva que también cuenta con fijos como Jonathan Tah y Nico Schlotterbeck. En el centro del campo, Klopp ha equilibrado la experiencia de Joshua Kimmich y Jamal Musiala con la energía de Kevin Schade, del Brentford, y Anton Stach, del Leeds United.
La segunda ola y la flexibilidad táctica
Para la segunda tanda de partidos, que incluye un duelo en casa contra Serbia y una visita a Grecia, Klopp ha rotado casi por completo la plantilla. Esta convocatoria de 20 jugadores cuenta con algunos de los nombres más importantes del fútbol europeo, entre ellos Karim Adeyemi, del Barcelona, y Florian Wirtz, del Liverpool. La flexibilidad táctica de este grupo es evidente, con Brajan Gruda y Ridle Baku, del RB Leipzig, aportando amplitud, mientras que el delantero de la Juventus Nick Woltemade y Jonathan Burkardt, del Frankfurt, lideran el ataque.
En defensa, este segundo grupo se apoya en el entendimiento del dúo del Stuttgart formado por Maximilian Mittelstadt y Finn Jeltsch, junto a Malick Thiaw, del Newcastle. El centro del campo sigue siendo potente con Aleksandar Pavlovic y el versátil Vitaly Janelt, del Brentford.
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Partidos y el camino por delante
La era Klopp arrancará oficialmente con una de las rivalidades más históricas del fútbol internacional. Alemania viajará para enfrentarse a Países Bajos el 24 de septiembre, en un partido que servirá como una prueba de fuego para muchos de los nuevos convocados. Tras el viaje a Ámsterdam, la primera plantilla regresará a casa para enfrentarse a Grecia el 27 de septiembre. La transición al segundo grupo se producirá después, antes del duelo del 1 de octubre con Serbia, y el último partido de este bloque inicial llevará a Alemania de vuelta a Grecia el 3 de octubre.
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