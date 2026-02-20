Getty Images
La Asociación de Fútbol le «recuerda sus responsabilidades» a Sir Jim Ratcliffe tras sus declaraciones contra la inmigración
La FA interviene con Ratcliffe
Según Sky News, la FA ha hablado con Ratcliffe y le ha recordado sus responsabilidades como participante en el fútbol inglés, después de que en una diatriba ante la misma cadena afirmara que «el Reino Unido ha sido colonizado por los inmigrantes».
Sus comentarios fueron: «No se puede tener una economía con nueve millones de personas cobrando prestaciones sociales y un nivel tan alto de inmigrantes entrando», dijo. «Quiero decir, el Reino Unido ha sido colonizado. Está costando demasiado dinero. El Reino Unido ha sido colonizado por inmigrantes, ¿no es así? Quiero decir, la población del Reino Unido era de 58 millones en 2020, ahora es de 70 millones. Son 12 millones de personas».
Los comentarios provocaron una intensa reacción, incluido un mensaje de condena de Kick It Out, la organización benéfica contra el racismo. Sin embargo, la FA solo ha recordado a Ratcliffe que debe tener en cuenta sus responsabilidades futbolísticas, en lugar de castigar al multimillonario o al club.
La pesadilla de Ratcliffe en materia de relaciones públicas
Los comentarios de Ratcliffe provocaron una ola de repulsa y el primer ministro Keir Starmer le pidió que se disculpara, escribiendo en X: «Gran Bretaña es un país orgulloso, tolerante y diverso.
Jim Ratcliffe debería disculparse».
Rachael Reeves, la ministra de Hacienda, calificó los comentarios de «repugnantes».
Ratcliffe acabó disculpándose, en cierta medida, con una declaración en la que decía: «Lamento que mi elección de palabras haya ofendido a algunas personas en el Reino Unido y Europa y haya causado preocupación».
Carrick da su opinión.
El entrenador interino del United, Michael Carrick, fue preguntado sobre los comentarios de Ratcliffe en su última rueda de prensa el viernes.
Él respondió: «Sir Jim ha hecho una declaración y luego el club ha hecho otra. No me corresponde a mí añadir nada más. Lo que puedo decir es que llevo muchos años en este club y que tenemos un gran impacto a nivel mundial, sea cual sea la forma, y somos responsables de ello. Como jugador, miembro del personal y aficionado, creo que estamos muy orgullosos del ambiente y la cultura que tenemos en el club. La igualdad, la diversidad y el respeto mutuo es lo que intentamos llevar a cabo cada día. He viajado por todo el mundo y sé lo que este club significa para muchísima gente. Somos plenamente conscientes de la responsabilidad y tratamos de cumplirla cada día».
Cuando se le preguntó si sus comentarios podrían afectar a la plantilla, Carrick no se mostró preocupado y añadió: «Tenemos un grupo muy fuerte. Los jugadores, el personal, dentro y fuera del club. Siempre estamos hablando entre nosotros. Los chicos están muy animados. Hemos respirado hondo, hemos vuelto y nos estamos centrando en lo que viene a continuación. Estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Parte de formar parte de este club [es que] entendemos cómo es a nivel global. Solo puedo hablar desde mi experiencia personal, pero estoy muy orgulloso de todos los orígenes y diferentes antecedentes».
¿Qué viene después?
El United volverá a la acción el lunes por la noche, cuando visite al Everton. El equipo de Carrick ocupa el cuarto puesto de la tabla de la Premier League antes de su reencuentro con su antiguo entrenador, David Moyes.
Está emocionado por enfrentarse al antiguo entrenador del United y añade: «Los equipos de David son difíciles de batir. Es un entrenador muy bueno, con mucha experiencia, y sabe lo que hay que hacer para tener éxito en esta liga. Es un nuevo reto para nosotros y lo esperamos con ilusión. Hemos tenido mucho tiempo para prepararnos. Va a costar mucho. Sé que es un estadio nuevo, pero históricamente siempre ha sido difícil jugar contra el Everton. El ambiente que crean sus aficionados es uno de los más difíciles en los que he jugado, así que somos conscientes de ello. Intentamos dar lo mejor de nosotros mismos. Tenemos cosas que mejorar, pero contamos con una buena base y unos buenos cimientos para seguir adelante. Tenemos un buen espíritu y lo aprovecharemos al máximo el lunes por la noche».
