La Asociación de Aficionados del Tottenham califica los comentarios «profundamente ofensivos» de Roberto De Zerbi sobre Mason Greenwood como motivo de «gran preocupación» tras el nombramiento del exentrenador del Marsella

La polémica tiene su origen en la etapa de De Zerbi en el Marsella, donde defendió a Greenwood calificándolo de «buena persona» a pesar de los antecedentes penales del jugador. Greenwood fue acusado en 2022 de intento de violación, comportamiento controlador y coercitivo y agresión con lesiones. La Fiscalía retiró los cargos en febrero de 2023 tras la retirada de testigos clave. Greenwood había negado los cargos.

Destacando el impacto de la llegada de De Zerbi en la cultura del club, la Fundación añadió: «Creemos que estas declaraciones, si no se contrarrestan, crearán una división entre los aficionados en un momento en el que todos debemos unirnos para apoyar al equipo. Los aficionados se están movilizando en torno a la iniciativa “All Together, Always”, y este nombramiento supone una gran presión para esa unidad. Si esos comentarios reflejan sus opiniones genuinas, arrojan una sombra preocupante sobre los valores del club que amamos.

«Con este nombramiento, las comunicaciones del club y del Sr. De Zerbi deben reafirmar de forma clara e inequívoca estos valores. Además, esas palabras deben ir respaldadas por acciones significativas, incluido un apoyo visible y sostenido a las organizaciones benéficas y a las entidades que trabajan para combatir la violencia contra las mujeres».