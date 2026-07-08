La Asociación Argentina de Fútbol es investigada por el FBI por un presunto fraude bancario y blanqueo de capitales en Estados Unidos

Según «La Nación»y «Terra», fiscales federales y agentes del FBI recaban testimonios sobre las operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos.

La investigación se centra en cómo la entidad, liderada por su presidente Claudio Tapia, estructuró sus acuerdos comerciales internacionales. Las autoridades analizan si la AFA y TourProdEnter LLC, firma que gestionaba el cobro de los contratos en el extranjero, realizaron actividades que podrían constituir blanqueo de capitales o fraude bancario según la legislación estadounidense.

Los investigadores rastrean el flujo de más de 300 millones de dólares vinculados a estas transacciones a través de varias entidades bancarias.