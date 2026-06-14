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Mohamed Salah Egypt GFXGOAL
Krishan Davis

Traducido por

La anterior Copa del Mundo de Mohamed Salah fue una pesadilla despierto; ahora, el ídolo de Egipto tiene que dar la talla cuando más importa

Analysis
Egipto
M. Salah
World Cup
FEATURES
Belgium vs Egipto

Mohamed Salah quiere recuperar el tiempo perdido este verano. El jugador de 33 años regresa al Mundial con Egipto por primera vez desde 2018, torneo que fue un fracaso para los Faraones. Pronto dejará el Liverpool, pero busca hacer historia con su selección.

Será la cuarta vez que Egipto juegue un Mundial y la segunda desde 1990. En 2018 fue eliminado en Rusia sin sumar puntos, en medio de un caos interno. Aún no ha ganado ningún partido en la competición.

La ausencia en 2022 privó a su estrella de jugar en su mejor momento. Ahora los Faraones regresan, pero esa estrella ya está en el ocaso de su carrera y buscará hacer historia tarde. En Norteamérica será un hombre con una misión.

  • Sergio Ramos Mohamed Salah Real Madrid Liverpool UCLGetty

    Una lesión muy sonada

    Salah llegaba al Mundial 2018 en su mejor momento, con 60 participaciones en goles en su gran temporada de debut con el Liverpool, pero una lesión en la final de la Liga de Campeones puso en duda su presencia.

    En la final de la Champions contra el Real Madrid, a los 30 minutos se lesionó tras un forcejeo con Sergio Ramos. El Madrid ganó 3-1 gracias a dos fallos de Karius y un gol de Bale.

    A 20 días del debut de Egipto en Rusia, las pruebas confirmaron la lesión en los ligamentos de su hombro. Pero al día siguiente tuiteó que estaría listo.

    «Ha sido una noche muy dura, pero soy un luchador», escribió. «A pesar de las adversidades, estaré en Rusia para haceros sentir orgullosos. Vuestro amor y apoyo me darán la fuerza que necesito».

    La Federación Egipcia dio un plazo de recuperación de tres semanas, lo incluyó en la lista mundialista y le permitió incorporarse más tarde a la concentración.

    • Anuncios
  • Egypt v Uruguay: Group A - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport

    A la espera de su turno

    La previsión se cumplió: el entonces seleccionador, Héctor Cúper, decidió no arriesgar con Salah en el debut ante Uruguay. El extremo quedó entre los suplentes y no jugó, pese a que el técnico había asegurado a la prensa que lo haría.

    Así, el talismán de los Faraones vio cómo su selección caía 1-0 en el último minuto por un gol de José María Giménez. Cuper, que buscaba un punto sin Salah, hizo el último cambio en el 82, pero al equipo le faltó mordiente sin la estrella del Liverpool. Su plan falló en el último suspiro, con costosas consecuencias.

    «Salah es clave, pero tenemos un buen equipo», afirmó Cuper. «Queríamos evitar riesgos, pero estará listo para el siguiente partido».

  • Saudi Arabia v Egypt: Group A - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport

    Sin sentido y sin victorias

    Salah fue titular ante Rusia cuatro días después, marcó de penalti, pero no evitó la eliminación de Egipto, que perdía 3-0 a un cuarto de hora del final.

    Ya entonces se rumoreaba sobre tensiones internas, algo que Salah tuvo que desmentir: «En Egipto estamos todos unidos y no hay ningún conflicto; nos respetamos mutuamente y la relación es inmejorable».

    La victoria de Uruguay 1-0 ante Arabia Saudí al día siguiente eliminó a los Faraones antes de la última jornada, mientras que los sudamericanos avanzaban a octavos junto a los anfitriones.

    Pese a ser favoritos en el último duelo contra Arabia Saudí, Egipto volvió a perder en el final. Salah marcó su segundo gol con un preciso globo en la primera parte, pero falló un mano a mano y su equipo se derrumbó: encajó el empate de penalti en el descuento del primer tiempo y la derrota en el 95.

    Así, Egipto se fue de Rusia sin haber ganado en sus tres participaciones mundialistas (1934, 1990 y 2018), con dos empates y cinco derrotas, y tampoco pudo mejorar ese registro en 2022 al quedarse fuera de Catar.

  • FBL-WC-2018-EGY-CAMPAFP

    Consecuencias desagradables

    Tras el fracaso de Egipto en el Mundial 2018, estalló una fuerte disputa entre la Federación de Fútbol y su estrella, que se hizo pública.

    El jugador acusó a la EFA de alterar la concentración del equipo al permitir visitas de famosos y periodistas a cualquier hora, después de que la federación filtrara una lista de exigencias que incluía más seguridad personal y control de sus apariciones públicas.

    A su llegada a la concentración en Grozny, Chechenia, se le obligó a reunirse con el líder regional, Ramzan Kadyrov, acusado de graves violaciones de derechos humanos, entre ellas la persecución de la comunidad LGBTQ+.

    Además, se cuestionó la elección de Grozny como base, en el extremo sur de Rusia, pues obligó a Egipto a cubrir 8 488 km, más que cualquier otra selección, para jugar en Ekaterimburgo, San Petersburgo y Volgogrado, y se dice que el equipo viajó en clase turista.

    La tensión entre Salah y la EFA venía de antes del Mundial: el delantero se enfadó porque la federación usó sin permiso su imagen en el avión del equipo junto a un patrocinador rival, lo que calificó como «un gran insulto».

    Según Goal, esa situación lo llevó a plantearse su futuro internacional, pues se sentía utilizado como “capital político”.

  • Mohamed Salah Egypt World Cup 2018Getty

    «Haz que parezca que odio a mi país»

    En una serie de vídeos publicados en Facebook seis semanas después del Mundial, Salah expresó su enfado. «Pedí más seguridad para todos los jugadores, no solo para mí», explicó. «Tuvimos muchos disturbios en la concentración del equipo durante nuestra participación en el Mundial de Rusia. Apenas pude ir al restaurante dos veces, pues me dijeron que no era seguro por la multitud en el hotel».

    Además, la EFA afirmó que nadie llamó a mi puerta a las 4 a. m. para fotos; el hotel y mis compañeros pueden confirmarlo. Ningún jugador aceptaría que alguien lleve a otra persona a su habitación para fotografiarse o charlar. Soy un jugador… ¿cómo es posible que otras personas simplemente vengan y se sienten conmigo en mi habitación de hotel? Esto me está afectando negativamente.

    En el extranjero me dan esa protección sin pedírmela; en Egipto la solicito y no obtengo respuesta. Haganlo por el bien de todo el equipo, para que podamos concentrarnos en el partido.

    «Nos hacen viajar en clase turista, lo cual es agotador; el resto de selecciones africanas vuelan en business. Los jugadores necesitan comodidad… No lo entiendo. No quiero ir en business mientras los demás van en turista. Quiero esto para todos».

    Concluyó: «En tu rueda de prensa quisiste hacer creer que odio a mi país, pero la gente sabe que no es verdad».

  • Mohamed Salah, Egypt 2022Getty

    Más fallos

    Tras el tormentoso Mundial 2018 de Egipto, y pese a sus críticas a la Federación Egipcia de Fútbol, Salah siguió jugando para su país. Cambios en la dirigencia facilitaron una gradual reconciliación.

    Desde entonces, los Faraones han estado en el ostracismo: cayeron ante Sudáfrica en octavos de la Copa Africana de Naciones 2019 y, aunque llegaron a la final de 2021, perdieron ante Senegal en penaltis en 2022. Salah ni siquiera llegó a lanzar, pues se había colocado quinto en la serie.

    Un mes después, en la repesca mundialista ante el mismo rival, la historia se repitió: Salah lanzó primero y envió el balón por encima del larguero mientras la afición local le apuntaba con punteros láser; Senegal volvió a ganar y el jugador del Liverpool no pudo redimirse.


  • Mohamed Salah Egypt(C)Getty Images

    Una última oportunidad

    En 2026 Egipto regresa al Mundial por segunda vez desde 1990. Mohamed Salah, autor de nueve goles, lideró la clasificación de los Faraones.

    En su grupo están Bélgica, Irán y Nueva Zelanda, por lo que tienen opciones reales de ganar su primer partido y avanzar a octavos, objetivo mínimo que les otorga el formato de 48 equipos.

    A sus 33 años, Salah sabe que es su última oportunidad de hacer historia y se muestra totalmente centrado en alcanzar la fase eliminatoria.

    «Queremos hacer feliz al pueblo egipcio y haremos todo lo posible», declaró a Sky Sports. «Sabemos que el grupo es muy fuerte y que todos los equipos tienen sus oportunidades, así que debemos dar lo mejor de nosotros en cada partido».

    El extremo añadió: «Nuestra ambición en este Mundial es llegar más lejos de lo que este país haya llegado nunca en el torneo».

    Consciente de que puede ser su despedida, está dispuesto a darlo todo.

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