La alineación de Inglaterra para la Copa del Mundo comienza a tomar forma, pero ¿podría Dean Henderson hacerse un lugar? Ganadores y perdedores mientras el portero le da a Thomas Tuchel razones para reflexionar con una destacada actuación contra Albania

Inglaterra ha sabido durante más de un mes que irían al Mundial, y para decir la verdad, probablemente lo supieron tan pronto como vieron el sorteo de clasificación. Habiendo visto a su equipo destruir a Serbia y Letonia 5-0 cada uno en sus dos últimos viajes al extranjero, solo había dos factores en la mente de Tuchel cuando su equipo llegó a Tirana: buscar esa racha perfecta de resultados y esculpir su alineación titular para el Mundial.

El alemán hizo cambios radicales en su XI desde el partido del jueves contra Serbia, solo otorgando titularidades repetidas a Harry Kane, Declan Rice, John Stones y Nico O'Reilly. Pero esto no se trataba solo de probar su segundo equipo, sino de intentar definir su mejor equipo.

Bukayo Saka y Marcus Rashford lograron demostrar su valía desde el banco, entrando para proporcionar los centros para que Kane anotara ambos goles de Inglaterra. Jude Bellingham, mientras tanto, reiteró su importancia para el equipo con una actuación dominante a pesar de que se veía furioso cuando fue sustituido. Y un jugador hizo una reclamación tardía como un usurpador en Dean Henderson, quien hizo su primera titularidad desde la pésima derrota ante Senegal en junio pero lanzó una advertencia a Jordan Pickford con una actuación fantástica en la portería, demostrando ser totalmente crucial para lograr mantener el arco en cero.

GOAL desglosa los ganadores y perdedores del Estadio Air Albania...