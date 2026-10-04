La Confederación Asiática de Fútbol ha esbozado planes preliminares para poner en marcha una Liga de Naciones de la AFC cada dos años a partir de 2030. Según documentos preliminares a los que ha tenido acceso ESPN, una propuesta presentada a las asociaciones miembro detalla un sistema de tres divisiones compuesto por las 47 naciones miembro de Asia, con 18 equipos en cada una de las dos primeras divisiones y once equipos en la tercera.

La competición agilizará directamente las vías de clasificación tanto para la Copa del Mundo de la FIFA como para la Copa Asiática de la AFC.

Según la propuesta, se rechazó un torneo independiente debido a los costes operativos y a la saturación del calendario.