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La AFA respalda a Gianni Infantino después de que la FIFA abandone la propuesta de 20.000 millones de dólares para el Mundial
La AFA muestra su apoyo a Infantino
La AFA ha mostrado públicamente todo su apoyo al acosado presidente de la FIFA, Infantino. El respaldo llega en un periodo de intenso escrutinio en torno al organismo rector del fútbol mundial. Infantino se ha enfrentado a una enorme reacción en contra por su propuesta de 20.000 millones de dólares recientemente abandonada.
El controvertido plan pretendía vender los derechos comerciales del Mundial a través de una filial de nueva creación llamada FIFA Forward Enterprise. En medio de las numerosas peticiones para que Infantino dimita, la FIFA se disculpó oficialmente el miércoles por los graves errores cometidos durante el fallido plan de inversión privada.
- AFP
Elogios por admitir los errores de Forward Enterprise
El presidente de la AFA, Claudio Tapia, ha elogiado a la FIFA por reconocer sus errores. Señaló que todo el proceso debería haberse gestionado de una manera completamente distinta desde el principio.
En una carta abierta dirigida a Infantino, Tapia escribió: "En nombre de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de su Comité Ejecutivo, nos dirigimos a usted, querido presidente, y por su estimada mediación al Comité Ejecutivo de la FIFA, para expresar nuestro respaldo al trabajo realizado durante los últimos 10 años, centrado en el desarrollo del fútbol en todo el mundo y en la fortaleza institucional basada en un modelo de gobernanza claro, estable y transparente".
"Con respecto a los acontecimientos recientes, que ahora son de conocimiento público, debemos reconocer la decisión de la Administración de retirar una propuesta que, desde el principio, generó mucha más incertidumbre que certezas dentro de la familia del fútbol.
"Por eso, merece la pena destacar el reconocimiento de los errores cometidos durante ese proceso y la disculpa expresada en el reflexivo mensaje enviado a las 211 asociaciones miembro de la FIFA".
Una profunda transformación del fútbol mundial
Tapia también aprovechó la ocasión para elogiar la gestión general de Infantino durante sus diez años al frente. Respaldó con firmeza al dirigente suizo para que siga presidiendo este deporte.
«Como ya hemos manifestado, usted lidera una administración que ha impulsado una profunda transformación de la FIFA, una transformación que ha abierto las puertas del organismo a todas las asociaciones miembro y confederaciones para que, a través de un diálogo franco y directo, todos podamos seguir promoviendo el fútbol en todos los niveles y en todas las disciplinas», declaró Tapia.
«A nuestro juicio, esta transformación se construyó sobre un modelo de gobernanza transparente, respeto por las estructuras estatutarias y apego a los procedimientos democráticos.
«En consecuencia, con el próximo Congreso de la FIFA cada vez más cerca, la Asociación que tengo el orgullo de presidir cree firmemente y reafirma que el camino a seguir es continuar trabajando bajo su liderazgo, para que podamos seguir desarrollando un fútbol mejor y aún más inclusivo».
- Getty
Un panorama futbolístico mundial profundamente dividido
Con el próximo Congreso de la FIFA cada vez más cerca, el panorama del fútbol mundial sigue profundamente dividido sobre este asunto. La UEFA y la CONCACAF emitieron sendos comunicados el sábado en los que criticaron duramente el liderazgo de Infantino. La UEFA insistió explícitamente en que ha perdido la confianza en la presidencia, una postura firme que no ha cambiado pese a la reciente disculpa de la FIFA.
Mientras tanto, la CONMEBOL emitió un comunicado en el que pidió un diálogo abierto. También rechazó con firmeza cualquier intento de destituir a Infantino que no implicara una votación democrática de los 211 miembros de la FIFA.
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