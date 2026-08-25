El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha expresado una profunda preocupación por el trato que recibe Vinícius Júnior por parte de los rivales y de los árbitros. En la previa del próximo partido de su equipo en casa ante la Real Sociedad, Mourinho señaló una patada temprana no sancionada sobre el extremo brasileño durante la victoria por 2-1 en LaLiga ante el Espanyol. El infractor, Álex Calatrava, marcó más tarde antes de ver finalmente una tarjeta amarilla por otro choque con Vinícius. Mourinho no se mordió la lengua en su valoración y sostuvo que los árbitros no lograron frenar el aumento de la dureza física dirigida contra su jugador estrella.