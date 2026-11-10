Los cálculos del mercado de fichajes cambian rápidamente con cada variación en la situación de los jugadores dentro de sus clubes, lo que ha convertido a Martín Zubimendi en centro de especulaciones durante el último periodo, después de pasar de participar con regularidad con el Arsenal a conformarse con minutos limitados, en medio de informaciones que lo vincularon con el Real Madrid y luego con el Atlético de Madrid.
Y pese a su sonrisa permanente y a su empeño por mantenerse alejado de los focos, el centrocampista español no ocultó su malestar por esos informes, según una entrevista que concedió al diario Marca, en la que reveló mucho sobre su vida, su personalidad y sus aspiraciones de futuro.
Zubimendi se incorporó a la lista de la selección de España en el parón internacional de este mes de noviembre, en el que los campeones del mundo se preparan para disputar sus dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA ante la República Checa e Inglaterra, el próximo jueves y domingo respectivamente.