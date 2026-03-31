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La actriz de élite Ester Expósito rompe su silencio sobre su relación con Kylian Mbappé tras ser vista viendo jugar a la superestrella del Real Madrid en el Santiago Bernabéu
Exposito asistió al derbi madrileño en el Santiago Bernabéu
Exposito no estaba sola mientras veía al Real Madrid en La Liga el 22 de marzo, ya que la acompañaban su compañero de reparto en «Elite», Sergio Momo, y una amiga íntima. Sin embargo, su presencia en el Bernabéu avivó los rumores sobre una posible relación con el internacional francés Mbappé.
Se ha informado de que Mbappé es admirador de Exposito desde hace varios años. Se dice que se puso en contacto con la actriz a través de las redes sociales tras aprovechar la amistad que su compañero de equipo Vinicius Junior mantiene con la madrileña.
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Mbappé y Exposito disfrutaron de una escapada romántica en París
Según los rumores del mundo del espectáculo en España, la pareja tuvo su primera cita en febrero de 2026, justo después del día de San Valentín. En marzo, se les vio llegar juntos a París en un jet privado. Se dice que se alojaron en un hotel de lujo durante su visita a la capital francesa.
Ni Mbappé ni Exposito han hablado en público sobre su supuesto romance, ya que ambos desean mantener en secreto sus respectivas vidas privadas. Su supuesta estrategia de «no confirmarlo, pero dejarse ver juntos» se considera un comportamiento «clásico» en la industria del entretenimiento.
Exposito, interrogado sobre su relación con Mbappé
Sin embargo, Exposito ha respondido a las preguntas sobre su supuesta relación con Mbappé. Se encontraba entre el público cuando la estrella del pop Rosalía inauguró su gira española en el Movistar Arena de Madrid el 30 de marzo.
Exposito se vio rodeada de periodistas al salir del recinto. Afirmó que la actuación de Rosalía había sido «brillante» y «increíble». Como se la veía claramente de buen humor, los medios intentaron sacarle alguna primicia sobre Mbappé.
Tras preguntarle si le gusta el fútbol, tras haber visto al Real Madrid vencer al Atlético por 3-2 en un emocionante partido con cinco goles, Exposito dijo en un vídeo grabado por la revista Hola: «Para ser sincera, la verdad es que no».
Al preguntársele por el partido en sí, Exposito se rió y dijo que había salido bien. Un periodista comentó entonces que parecía encajar bien con Mbappé y que podrían ser felices juntos.
Esos comentarios provocaron la risa de Exposito, antes de que ella respondiera en tono jocoso: «No voy a decir nada». Concluyó diciendo que estaba «genial» cuando le preguntaron si estaba contenta con su vida actual, tanto en lo profesional como en lo personal.
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Mbappé en busca de títulos y del récord de goles con la selección francesa
Mbappé rara vez ha hablado de su vida privada, y prefiere destacar el estrecho vínculo que le une a sus familiares, como sus padres, su hermano Ethan y sus sobrinos.
Anteriormente se le ha relacionado con la modelo Stella Maxwell y con Camille Gottlieb, miembro de la familia real de Mónaco e hija de la princesa Estefanía de Mónaco, aunque ninguna de estas relaciones se ha confirmado nunca.
Mbappé ha estado concentrado con la selección francesa durante el último parón de la liga nacional, elevando su cuenta goleadora con los Bleus a 56 tantos, a solo un gol de Olivier Giroud en la lista de máximos goleadores de todos los tiempos.
Con 38 goles en 35 partidos con el Real Madrid esta temporada, el jugador de 27 años volverá a la acción en La Liga el sábado contra el Mallorca, antes de enfrentarse a Harry Kane y al Bayern de Múnich en el partido de ida de unos cuartos de final de la Liga de Campeones muy esperados.